Veneto | traffico di droga tra Verona e Bari | scacco a cellula ' clan' Di Cosola | 19 arresti

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) Sono quasi una ventina in totale le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, ed eseguite questa mattina dai Carabinieri dei comandi provinciali di, con l'ausilio del Nucleo elicotteri di Bolzano e dello stesso capoluogo di provincia pugliese. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è stata sgominata una "" mafiosa riconducibile alpugliese dei Di, il quale sarebbe stato molto attivo neldi sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana. Il sodalizio ritenuto di stampo mafioso si sarebbe così riorganizzato proprio in, qui, attraverso un affiliato da tempo residente al settentrione, avrebbe messo in piedi l'attività illecita. Attività concentrata suSecondo quanto riporta la testata giornalistica locale onlineToday, tale gruppo criminale avrebbe operato ...

NicolaMorra63 : Colpire il traffico di #droga, significa aggredir la #Mafia al cuore. Anche in #Veneto, anche in #Puglia, magistrat… - MinisteroDifesa : #16maggio Operazione dei @_Carabinieri_ tra Veneto e Puglia contro mafia e traffico di droga. @Eli_Trenta: un nuovo… - Silvestro76 : RT @ManuPalo67: #16maggio Operazione dei @_Carabinieri_ tra Veneto e Puglia contro mafia e traffico di droga. @Eli_Trenta: un nuovo segnale… -