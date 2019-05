Facebook chiude 23 pagine di fake news | ma il danno è fatto e noi siamo cambiati in peggio

Europee - Facebook chiude 23 pagine a sostegno di Lega e M5S che diffondevano fake news : Le 23 pagine italiane sul social network contavano oltre 2,46 milioni di follower: condividevano informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti. La decisione, a due settimane dalle elezioni Europee del 26 maggio, è avvenuta dopo un'indagine del movimento cittadino Avaaz.Continua a leggere

Facebook chiude decine di pagine pro Lega e M5S : condividevano fake news divisive : Facebook ha chiuso 23 pagine italiane con oltre 2,46 milioni di followers che condividevano informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti, a ridosso delle elezioni europee: tra queste, oltre la metà erano a sostegno di Lega o M5S. La decisione a seguito di un’indagine del movimento cittadino Avaaz. “Ringraziamo Avaaz – afferma un portavoce di Fb – per aver condiviso le ricerche ...

«Chiudete subito Facebook o la nostra democrazia rischia di morire...» : Il nostro Parlamento è stato il primo del mondo a provare a chiamarvi a rispondere delle vostre azioni, ma ha fallito. Voi siete letteralmente fuori dalla portata delle nostre leggi. Non solo quelle ...