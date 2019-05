Grande Fratello | pesanti insulti da parte di Francesca De Andrè verso Mila Suarez

Michael Terlizzi del Grande Fratello : l’ultima rivelazione del padre : GF 16, Michael Terlizzi: il padre Franco torna a parlare della malattia del figlio Michael Terlizzi, in questo primo mese passato nella casa del Grande Fratello, con la sua educazione e la sua gentilezza, è riuscito ad ottenere i favori del pubblico. In queste settimane è anche venuto alla luce un problema di salute del ragazzo chiamato in medicina ‘Sinostosi radio-ulnare’. Una malattia che in passato gli ha causato più di qualche ...

Verissimo - Barbara Palombelli svela la vera reazione di Rutelli per la figlia nel Grande Fratello : Barbara Palombelli ha svelato nuovi dettagli inediti sulla reazione di suo marito Francesco Rutelli quando ha saputo che la loro figlia, Serena, sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha chiarito che Rutelli non l'ha presa proprio beniss

Grande Fratello : le ragazze sparlano di Mila Suarez! ‘Faccia da…’ leggi cosa hanno detto : Francesca De Andrè, Guendalina Canessa e Valentina Vignali al Grande Fratello hanno sparlato di Mila Suarez (e questa non è una novità), ma al contrario delle altre volte ieri sera si sono lasciate andare a... L'articolo Grande Fratello: le ragazze sparlano di Mila Suarez! ‘Faccia da…’ leggi cosa hanno detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello – Chi è Giorgio Tambellini? Il fidanzato di Francesca De Andrè accusato di tradimento [GALLERY] : Chi è Giorgio Tamellini? Il fidanzato di Francesca De Andrè accusato di tradimento durante la partecipazione della sua donna al Grande Fratello Da giorni ormai non si fa altro che parlare di quanto accaduto al Grande Fratello: Francesca De Andrè è venuta a sapere che il fidanzato l’ha tradita mentre lei sta partecipando al famoso reality. Alla figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio sono state mostrate delle foto dove il suo Giorgio ...

Grande Fratello - Barbara d’Urso. Platinette : “Lei occupa tutto…” : Barbara d’Urso, Mauro Coruzzi commenta il GF 16: “Lei occupa tutto il palcoscenico” Ha detto la sua sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Mauro Coruzzi, in arte Platinette, commentando il Grande Fratello 2019 di Barbara d’Urso, nella sua rubrica “I protagonisti della TV visti da Platinette”. Nella rubrica in questione, il saggio di Italia Si ha speso ottime parole nei confronti della ...

Grande Fratello - raptus di Guendalina Canessa su Gianmarco Onestini : "Me lo ha toccato" : Dopo l'avvicinamento con Ivana Icardi, Gianmarco Onestini, tra i concorrenti più desiderati dalle donne che animano il Grande Fratello (condotto da Barbara D'Urso su Canale 5), ha fatto girare la testa a un'altra concorrente del reality: Guendalina Canessa. La concorrente entrata da poco nella casa

Gaetano Arena minaccia di abbandonare il Grande Fratello : Potrebbe rivelarsi una piacevole scoperta tra i nuovi concorrenti nel gioco del Grande Fratello. Il gieffino napoletano che vive a Milano ha minacciato di abbandonare la casa più spiata d'Italia e intanto non si parla d'altro. Gaetano Arena, il concorrente che sembra aver stretto un legame molto forte con la coinquilina Erica Piamonte. I due sono entrambi bellissimi e secondo i telespettatori di Canale 5 tra loro potrebbe nascere del ...

Grande Fratello - il dramma di Francesca De Andrè : la busta-choc consegnata a Barbara D'Urso : Una nuova busta choc arrivata a Pomeriggio 5 nella puntata di venerdì 10 maggio, al centro le nuove foto del presunto tradimento subito da Francesca De Andrè, impegnata all'interno della casa del Grande Fratello. Nella puntata in onda su Canale 5, Barbara D'Urso ha spiegato che il contenuto della bu

Grande Fratello 16 - Gennaro rincuora Francesca de Andrè : "Ti voglio bene e vorrei vederti felice" : Gennaro e Francesca de Andrè cercano di far fronte alle difficoltà che stanno correndo nel loro legame in questa settimana dopo la visione delle foto in cui il fidanzato della concorrente, Giorgio Tambellini, compare in compagnia dell'influencer Rosi Zamboni a pochi passi dalla casa nella quale la gieffina e l'uomo convivono.E' evidente che il bel napoletano e Francesca abbiano trovato una certa intesa e soprattutto un'attrazione. Ma la ...

Grande Fratello : Gaetano Arena abbandona? La reazione di Michael : Gaetano Arena medita l’abbandono del GF 2019? Anche oggi è andata in onda una nuova puntata del daytime del Grande Fratello 16. E a far molto discutere è stato senza ombra di dubbio il concorrente Gaetano Arena, il quale ha fatto una confessione choc che ha creato immediatamente un gran rumore sui social, e non solo. Di cosa si tratta? L’inquilino della casa più spiata dagli italiani, dopo essersi sfogato a lungo con Gennaro nel ...