Teatro di Siracusa | dal 9 maggio rivivono ‘Elena’ | ‘Le Troiane’ e ‘Lisistrata’

Maltempo : abeti abbattuti rinascono al Teatro greco di Siracusa : Gli abeti rossi del Friuli Venezia Giulia, abbattuti dalla tempesta “Vaia” che nell’ottobre 2018 ha colpito anche i boschi del Friuli Venezia Giulia, rinascono sulla scena de “Le Troiane” al 55 Festival del teatro greco di Siracusa . L’Amministrazione regionale, in collaborazione con il Consorzio Innova FVG, e’ infatti presente a Siracusa per allestire la scenografia della tragedia di Euripide, che narra ...

Al Teatro greco di Siracusa i tronchi caduti in Friuli : saranno la scenografia di Euripide : Circa 200 alberi caduti in Carnia lo scorso ottobre, in Friuli Venezia Giulia, diventeranno la scenografia a "Le troiane" di Euripide diretta da Muriel Mayette. L'idea di Stefano Boeri contribuirà nel suo piccolo ad aiutare l'economia di quei territori e a sovvertire i luoghi comuni sul Sud sempre aiutato dal Nord e non viceversa.Continua a leggere