Cardiff retrocesso in Championship | Warnock sospira in conferenza stampa | “se ci fosse

Il manager del Cardiff ha sottolineato in conferenza stampa come sia pesata l'assenza di Emiliano Sala, scomparso pochi giorni dopo il trasferimento dal Nantes Niente da fare, il Cardiff non è riuscito ad ottenere la salvezza in Premier League. La squadra gallese ha chiuso il campionato con 31 punti, troppo pochi per evitare la retrocessione in Championship. AFP/LaPresse Un durissimo colpo per la formazione di Neil Warnock, colpita a gennaio dalla tragedia che ha coinvolto Emiliano Sala, scomparso tragicamente in un incidente aereo dopo il trasferimento dal Nantes. Un acquisto importante, che secondo Warnock avrebbe permesso al Cardiff di salvarsi: "Emiliano Sala avrebbe potuto segnare quei dieci gol che ci avrebbero permesso di difendere la Premier League".

