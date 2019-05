optimaitalia

(Di martedì 7 maggio 2019)Ildeidiè stato. A divulgare le prime immagini è stato proprio l'artista di Correggio, che ha voluto rendere partecipi i fan della struttura che lo accompagnerà dal prossimocon il tour annunciato per il supporto dell'ultimo album, Start. Com'è noto, la band diconterà su un nuovo batterista dopo l'addio di Michael Urbano. Sarà Ivano Zanotti a ricoprire il ruolo di colui che ha accompagnato il rocker in 12 anni di musica e che per questa annata ha deciso di cedere il testimone, congedandosi con i dovuti ringraziamenti indirizzati asui suoi canali social. L'assetto delè quello degli, nei quali l'artista torna dopo la lunga tournée che aveva dedicato a Made in Italy e che aveva però riservato ai palasport. Stando alle sue ultime dichiarazioni, non ci saranno nuove date nei palazzetti ma neanche, ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Svelato il palco dei concerti di @Ligabue negli stadi al via da Bari il 14 giugno (video) - OptiMagazine : Svelato il palco dei concerti di @Ligabue negli stadi al via da Bari il 14 giugno (video) -