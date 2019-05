Venezuela | scontri dopo il golpe Alta tensione tra Usa e Russia

Venezuela - nuovi scontri a Caracas. Mosca avverte gli Usa : «Basta ingerenze» : CARACAS - «L'ingerenza Usa negli affari interni del Venezuela» è una violazione del diritto internazionale. Parole del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov al suo...

Venezuela : in piazza a Caracas e in 21 Stati contro Maduro. Nuovi scontri nella capitale : "Il mondo è con noi" dice alla folla, "noi non vogliamo sacrificare nessuno. Facciamo tutto questo per le famiglie e il loro futuro. Cerchiamo di ottenere qualcosa, non possiamo più tacere. Dobbiamo ...

Scontri Venezuela - un morto e 95 feriti : 8.45 Un giovane di 24 anni è morto nello Stato Venezuelano di Aragua, nel corso delle proteste scoppiate nel tentativo di rovesciare il governo del presidente Maduro. Lo riferisce l'Ong Provea senza specificare la cause della morte. I feriti sono 95, 26 ad Aragua e 69 a Chacao ,nello stato di Miranda, uno dei 5 comuni del Distretto metropolitano di Caracas. Secondo la Ong, le proteste anti-Maduro si sono diffuse in 28 Stati. Complessivamente, ...

Venezuela : 37 i feriti negli scontri : ANSA, - CARACAS, 30 APR - E' di 37 feriti e 11 detenuti il primo parziale bilancio della rivolta antigovernativa cominciata oggi prima dell'alba davanti alla base aerea di La Carlota, nell'est di ...

Venezuela - Guaidó invoca la rivolta militare : «Operazione libertà». Scontri a Caracas : blindati sui manifestanti - decine di feriti : Il governo italiano auspica una transizione politica pacifica e un'evoluzione democratica del Paese attraverso libere elezioni come da volontà diffusamente manifestata dal popolo Venezuelano. Il ...

Venezuela - Guaidó invoca la rivolta militare : «Operazione libertà». Scontri a Caracas : blindati sui manifestanti - decine di feriti : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando». Spari e lacrimogeni vicino alla base militare dove sono asserragliati gli oppositori. Gli USA dichiarano il loro sostegno agli oppositori

Venezuela - appello di Guaidò alla rivolta militare. Scontri a Caracas - blindati sui dimostranti : Torna altissima la tensione in Venezuela, con Guaidò che si unisce ai militari nel tentativo di dare la spallata decisiva a Maduro. Il leader dell'opposizione, e presidente riconosciuto da numerosi ...

Venezuela - Guaidó invoca la rivolta militare : «Operazione libertà». Scontri a Caracas - blindati sui manifestanti : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando». Spari e lacrimogeni vicino alla base militare dove sono asserragliati gli oppositori. Gli USA dichiarano il loro sostegno agli oppositori

Venezuela - scontri alla base militare di La Carlota : i blindati investono i manifestanti antigovernativi : blindati dell’esercito Venezuelano hanno investito i dimostranti antigovernativi a Caracas: lo mostrano le immagini della registrate sul posto dalla BBC. Uno dei blindati spara con il cannone ad acqua, circondato dalla folla, poi avanza, investendo almeno un dimostrante. Un altro blindato ha fatto la stessa cosa poco distante. Gli scontri si stanno svolgendo nei pressi della base militare di La Carlota. L'articolo Venezuela, scontri alla base ...

Venezuela - Guaidó invoca la rivolta militare : «Operazione libertà». Scontri a Caracas : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando». Spari e lacrimogeni vicino alla base militare dove sono asserragliati gli oppositori. Gli USA dichiarano il loro sostegno agli oppositori