Sciame sismico nelle Marche | contributo INGV sulla sismicita' storica

Terremoto di magnitudo 3.6 nella costa di Ascoli Piceno : Sciame sismico : sciame sismico in corso nella costa Marchigiana Picena in provincia di Ascoli Piceno. La scossa più forte di magnitudo 3.6 è stata registrata oggi.

Scuole chiuse per "terremoto" : Sciame sismico nelle Marche : Non sono stati segnalati danni, ma sono state sospese per due giorni le lezioni in alcuni comuni in provincia di Ascoli...

Terremoto - torna la paura al Centro Italia : scosse a raffica tra Marche e Abruzzo - inizia un nuovo Sciame sismico [LIVE] : torna la paura al Centro Italia per il Terremoto: uno sciame sismico iniziato ieri sera sta interessando il mare Adriatico al largo delle Marche meridionali. Le scosse vengono distintamente avvertite a Porto San Giorgio, Fermo, San Benedetto del Tronto, Pedaso, Altidona, Massignano, Moresco, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Grottammare, Offida. Stamattina alle 10:55 s’è verificata la scossa più forte, di magnitudo 3.6 ad appena ...

Napoli - Sciame sismico lunedì sul Vesuvio : 30 scosse nel giro di un'ora : Continua imperterrita a tremare la terra nelle zone della città di Napoli e in particolare in quella del vulcano Vesuvio, dove nelle scorse ore si sono registrate ben trenta scosse di terremoto. Uno sciame sismico che, però, non ha riportato alcuna conseguenza in quanto tutte di lieve entità che si sono susseguite nel giro di un'ora provocando quantomeno un po' di apprensione tra i residenti della zona. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il ...

Sciame sismico sul Vesuvio : trenta scosse in un'ora : Una trentina di piccoli terremoti registrati in circa un'ora nell'area vesuviana. Dalle 17.27 sul Vesuvio è iniziato uno Sciame sismico terminato intorno alle 18.32, con eventi tutti di lievissima ...

Sciame sismico in provincia Forlì-Cesena : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Una sequenza sismica sta interessando da ieri sera il territorio di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena. Non si segnalano danni a persone o cose. L'Istituto nazionale di ...

