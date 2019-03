Il vantaggio della resilienza | tecniche autoregolazione emotiva

askanews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma, 29 mar., askanews, - Che cosa è davvero laoggi tanto di moda? Secondo l'Istituto statunitense HeartMath, non è solo la capacità di recuperare energia dopo un momento sfidante, bensì ...

Giorgiolaporta : Primi #exitpoll dalle #elezioniRegionali in #Basilicata: per la prima volta il #centrodestra è in vantaggio con il… - Unicatt : La #famiglia potrà sopravvivere se saprà rilegittimarsi come nodo di relazioni dove la differenza tra #generi e… - kitemurth2 : @Svero__ @Ilconservator Non ho capito il vantaggio della FLAT-TAX ? -