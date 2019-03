Gp Barhain | Ferrari spera nelle correzioni

ilfogliettone

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Dimenticare Melbourne. Lariparte dale punta decisamente a fare bene dopo la brutta prestazione australiana. "In Bahrain ci aspettiamo di poter vedere l'effetto delleche abbiamo apportato - aveva detto nei giorni scorsi il team principal Mattia Binotto - anche se siamo consapevoli che i nostri avversari saranno ancora una volta molto forti. Come squadra dobbiamo verificare in Bahrain di aver capito e gestito le aree di debolezza che in Australia, per tutta una serie di fattori, non ci hanno permesso di sfruttare appieno il potenziale della vettura". Le vittorie degli ultimi due anni inlasciano benre i tifosi che si aspettano un segnale forte da Sebastian Vettel ma anche da Charles Leclerc. Il tedesco - che a Sakhir ha vinto nel 2017 e nel 2018 - conosce bene le insidie del circuito: "non e' facile prendere il ritmo giustoprove ...

DomeDago_dd : Schumi jr verso l'esordio in Ferrari, farà un test in Barhain -