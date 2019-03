Presidente del Coni Malagò | Dico sì allo ius soli sportivo

Ottavia - il punto del Presidente Braconi : «Una flessione fisiologica» : ROMA - In casa Ottavia si vive di andate e ritorni. Se un mese fa la prima squadra sembrava lanciatissima, ora il team di Porcelli è in frenata, col settore giovanile che, nello stesso lasso di tempo, ...

El Presidente - Amazon prepara una serie sullo scandalo Fifa con Karla Souza di Le Regole del Delitto Perfetto : Lo scandalo corruzione che nel 2015 sconvolse il mondo del calcio internazionale, portando alla fine dei "regni" di Sepp Blatter alla Fifa e Michel Platini all'Uefa, diventerà una serie realizzata da Amazon Prime Video.El Presidente - The President è un drama in 8 episodi prodotto da Gaumont, già dietro al successo di Narcos, che racconterà il Fifa Gate, come è stato chiamato lo scandalo internazionale. Armando Bo, già regista e ...

Il capo dell’esercito algerino ha chiesto la destituzione del Presidente Bouteflika : Attraverso l'applicazione di un articolo della Costituzione, dopo settimane di enormi proteste in tutto il paese

Arrestato per frode fiscale Luigi Scavone - Presidente dell’Alma Trieste basket (che non è coinvolta) e titolare del team Pramac di MotoGP : Una notizia davvero infelice scuote il mondo della pallacanestro italiana e, di riflesso, anche quello del Motomondiale: Luigi Scavone, presidente del Gruppo Alma, che si occupa di lavoro interinale, è stato Arrestato mentre era in procinto di partire per Dubai dalla sua Napoli con più di 200.000 euro in uno zaino. Per lui l’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, in quanto avrebbe sottratto all’erario ...

VicePresidente della Samp : "Penso solo al Milan" : 'La cessione del club? Pensiamo solo alla partita contro il Milan, abbiamo solo l'obiettivo di battere i rossoneri'. Così il Vicepresidente della Sampdoria Antonio Romei questa mattina prima di ...

Parco nazionale delle Cinque Terre : la giornalista Donatella Bianchi sarà il nuovo Presidente : “Il Parco nazionale delle Cinque Terre avrà presto un nuovo presidente. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha inviato ieri al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, la richiesta d’intesa sul nominativo di Donatella Bianchi, giornalista professionista e conduttrice da anni di Linea Blu, la trasmissione della Rai dedicata al mare, nonché presidente del WWF Italia“. Lo fa sapere il ministero dell’Ambiente ...

Ciclismo - l’annuncio del Presidente Musumeci : “nel 2021 il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia” : Il presidente della Regione Sicilia ha annunciato che il Giro d’Italia del 2021 partirà proprio dall’isola “Nel 2021 il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia. E’ un evento seguito da oltre 100 emittenti di tutti i Paesi e per noi sarà una straordinaria opportunità“. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante la conferenza stampa a Palazzo d’Orleans per ...

Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha ordinato che i militari commemorino il golpe del 1964 : Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ordinato ai militari di commemorare il golpe avvenuto nel paese il 31 marzo del 1964, con cui venne deposto il presidente Joao Goular e venne instaurato un regime militare durato più di vent’anni. A

Venezuela - aerei e militari in difesa del Presidente Nicolás Maduro : la strategia della Russia sul “modello Siria” : Bandiere russe sono apparse all’aeroporto Maquetià, poco fuori Caracas, dipinte su due aerei, un jet per il trasporto passeggeri e un cargo partiti dall’aeroporto Chkalovsky di Mosca e atterrati nella capitale Venezuelana dopo uno scalo in Siria. A bordo, secondo quanto riferito dal giornalista Javier Mayorca, un centinaio di militari russi, tra cui il Capo delle forze di terra di Mosca Vasily Tonkoshkurov, e 35 tonnellate di materiali. Una ...

Il Presidente del Siracusa calcio incontra il sindaco Italia : l'amministrazione comunale è vicina alla società : ... tra il sindaco di Siracusa Francesco Italia ed il presidente del Siracusa calcio , Giovanni Alì , alla presenza dell'amministratore delegato azzurro Nicola Santangelo , dell'assessore allo Sport, ...

Basilicata - netta vittoria del Centrodestra. Bardi Presidente - Centrosinistra in quota 30% col Pd opaco. M5s giù - ma prima forza al 20% : Dopo la nuova affermazione Matteo Salvini punta dritto alle elezioni di fine maggio per 'cambiare l'Europa'. Il governo con l'alleato Cinquestelle, ribadisce, andrà avanti fino al termine. Parole ...

Ginnastica - il Presidente Tecchi in visita a Mattarella per i 150 anni di fondazione della Federazione Italiana : Insieme al presidente federale presente anche una delegazione e il numero uno del Coni Malagò Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente del Coni, Giovanni Malagò, con una delegazione della Federazione Ginnastica d’Italia, guidata dal presidente, Gherardo Tecchi, in occasione – riferisce un comunicato – dei 150 anni di fondazione della Federazione. ...

DOROTHEA WIERER HA VINTO LA COPPA DEL MONDO/ Video - il ballo col Presidente : DOROTHEA WIERER, chi è l'atleta e campionessa italiana che ha VINTO la COPPA del MONDO di Biathlon ed è entrata nella storia dello sport azzurro

Bentornato Presidente : trama - cast e uscita del film con Claudio Bisio : Bentornato Presidente: trama, cast completo uscita del film con Claudio Bisio. L’attore ritorna nelle sale il 28 marzo 2019 in veste di Presidente del Consiglio, grazie a Vision Distribution. Il film, di genere commedia, dura 96 minuti ed è diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Oltre a Bisio, troveremo Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Massimo Popolizio, Cesare Bocci, Guglielmo Poggi. Il protagonista ...