Le notizie del giorno – L’infortunio di Ronaldo | il vergognoso episodio in Eccellenza e

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione della Luigi in studio Cesare Battisti ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza ha messo per la prima volta davanti ai PM di Milano Alberto no di essere responsabile dei quattro omicidi per cui è stato condannato mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari delle vittime In sostanza tutto ...

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Cesare Battisti l’ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza ha messo per la prima volta davanti al PM di Milano Alberto nobili di essere responsabile dei quattro omicidi per cui è stato condannato mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari delle vittime ha detto ...

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione che Luigi in studio ha parlato al magistrato Alberto Nobili è ammesso di essere responsabile di 4 omicidi per i quali è stato condannato Cesare Battisti terrorista arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza chiede scusa ai familiari delle vittime ed ammette ciò che è stato ricostruito nelle sentenze definitive sui PAC in bici di ...

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio della redazione Gabriella in studio parlando alla PM di Milano Alberto Nobili l’ex terrorista dei Pac Cesare Battisti arrestato Lo scorso gennaio dopo 40 anni di latitanza ha messo per la prima volta di essere responsabile dei quattro omicidi per cui è stato condannato mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari delle vittime ha detto ...

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi non è in studio l’ex terrorista dei Pac Cesare Battisti arrestato a gennaio scorso dopo quasi 40 anni di latitanza ha ammesso davanti al magistrato di Milano Alberto nobili di essere responsabile dei quattro omicidi per cui è stato condannato ha chiesto scusa ai familiari delle vittime quanto ricostruito nelle sentenze ...

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Cesare Battisti terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza ha messo per la prima volta davanti al PM di Milano Alberto nobili di essere responsabile dei quattro omicidi per cui stato condannato mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari delle vittime quando ha detto Cesare Battisti al PM responsabile ...

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli il candidato governatore della Basilicata per il centro-destra vince in testa con il 42,25% seguono Carlo trerotola del centro-sinistra al 32,86% Antonio Mattia del MoVimento 5 Stelle con il 20,6% e Valerio tramutoli Di Basilicata impossibile al 4,29% Movimento 5 Stelle primo partito con il 20,53% Grazie la lega in un anno triplica i voti Vittoria anche in ...

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una casa è stata colpita canale nord di Tel Aviv da un razzo sparato da casa poco dopo che nella zona erano risuonate le sirene di allarme lo ha riferito la radio militare il secondo. il posto ci sono 7 feriti è la prima volta che la zona viene raggiunta da raggi palestinesi provenienti dalla striscia secondo la polizia razza è caduto in una zona agricola nord ...

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale tornati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Basilicata al centro-destra il candidato governatore della Basilicata Vito Bardi ormai certo della Vittoria è subito in testa con il 42,25% Carlo trerotola del centro-sinistra 32,86 Antonio Mattia del MoVimento 5 Stelle con il 20, 6:00 e Valerio tramutoli Di Basilicata possibile a 4,29 Movimento 5 Stelle primo partito con il 20:53 seguito dalla Lega Forza Italia ...

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale lettorati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli dedicata al centro-destra il candidato governatore della Basilicata Vito Bardi ormai certo della Vittoria è subito in testa con il 42,25% seguono Carlo trerotola del centro-sinistra 32,86 Antonio Mattia del MoVimento 5 Stelle con il 20, 6:00 e Valerio tramutoli Di Basilicata possibile al 4, 29 in poi metto 5 Stelle primo partito con il 20:53 seguito dalla Lega ...

Le notizie di scienza della settimana : Le imitazioni dell’orso malese, la nascita delle religioni, via la plastica usa e getta, l’editing del dna umano: l’attualità scientifica della settimana. Leggi

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Quando mancano meno di 100 sezioni le candidato governatore della Basilicata per il centro-destra Vito Bardi ormai certo della Vittoria in testa con il 42 25% secondo i risultati provvisori ufficiali delle elezioni regionali di ieri Carlo trerotola del centro-sinistra il 32 86 Antonio Mattia del MoVimento 5 Stelle con il 20, 6:00 e Valerio ...

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il centro si avvia vincere le regionali in Basilicata per la prima volta dopo 24 anni con lo spoglio oltre il 50% Barbie avanti con oltre 42 Movimento 5 Stelle rispetto alle politiche Ma resta primo partito in testa con la lega prenoto centro-sinistra e secondo poco sotto il 35% ma il PD che si ferma alle 8:05 in realtà fluenza il 53 58% abbiamo ...

Ultime notizie Roma del 25-03-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con le elezioni in Basilicata chiuse le urne per le elezioni regionali Lucani hanno votato per eleggere il presidente della giunta regionale 20 componenti del consiglio regionale della undicesima legislatura vittoria del centro-destra abbiamo scritto la storia sono le prime parole pronunciate da Vito Bardi candidato del centro-destra che ...