ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Ildel? E’ Peter Tabichi, insegnante di Matematica e Fisica alla Keriko Secondary School vicino Nakuru, nel cuore della Rift Valley, in. Il, il concorso mondiale da cinque indetto dalla Varkey Foundation, lo ha premiato scegliendolo tra 40mila candidati. Tabichi e non altri perché il trentaseienne Membro della Fraternità Francescana ha davverol’impossibile occupandosi di ragazzi nella gran parte dei casi poveri, orfani e con vite segnate da tossicodipendenza, gravidanze precoci, abbandono scolastico e tentativi di suicidio.Tabichi insegna Matematica e Fisica, ufficialmente. Praticamente educa al confronto, al dialogo. Organizza attività sportive. Esercita a fare della Natura un alleato piuttosto che un nemico. Per questo motivo i suoi studenti piantano alberi, “simbolo della vita e dell’amicizia” e imparano a ...

Avvenire_Nei : Global Teacher Prize. È un frate il miglior insegnante del mondo - vaticannews_it : Francescano kenyota, Peter Tabichi è il migliore insegnante al mondo, vincitore del Global Teacher Prize. “Parla me… - ilfattoblog : Global Teacher Prize 2019, il miglior professore al mondo è africano e in Kenya ha fatto l’impossibile -