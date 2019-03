Cos' è l' allenamento funzionale e quali sono i migliori corsi da seguire

Juventus - Douglas Costa out contro l’Atletico : infortunio per il brasiliano durante l’allenamento : Douglas Costa non prenderà parte al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid: il calciatore si è infortunato durante l’allenamento Alla vigilia match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atletico Madrid arriva una tegola per i bianconeri. Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport, ha infatti annunciato l’infortunio di Douglas Costa. Una ...

Sci alpino - allenamento in Val di Fassa per le slalomiste azzurre : presenti Curtoni e Costazza : Le slalomiste di Coppa del mondo in Val di Fassa: con Curtoni e Costazza anche Pichler, Pirovano, Midali e Peterlini Raduno al centro federale di allenamento in Val di Fassa per le slalomiste di Coppa del mondo. Irene Curtoni, Chiara Costazza, Karoline Pichler, Laura Pirovano, Roberta Midali e Martina Peterlini si ritroveranno nella serata di lunedì 25 febbraio e lavoreranno fino a giovedì 28 (sabato 2 nel caso delle veterane del gruppo ...