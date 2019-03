Da rossa ad azzurra | ecco come l’Italia delle Regioni  ha cambiato colore in un anno

Catania-Juve Stabia - ecco la “Giornata rossazzurra” : Oggi, alle ore 15.00, è iniziata la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Juve Stabia, valevole per la trentunesima giornata del girone C del campionato Serie C 2018/19, in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 17 marzo alle 14.30. Il Calcio Catania rende noto di aver indetto in occasione di questa partita la “Giornata Rossazzurra”: conseguentemente, così come specificato presentando la ...