Salvini | «Sulla cittadinanza a Ramy vediamo ma se vuole lo Ius soli si faccia eleggere

Luigi Di Maio annuncia un piano sulla sicurezza : "Non decide Matteo Salvini" : "Bisogna affrontare il tema della sicurezza interna, anche alla luce di quello che è successo nel Milanese". Intervenendo ad Agorà il ministro dello Sviluppo economico ha annunciato che a breve sarà presentato un programma per la sicurezza di chi vive in Italia. Un concetto, questo, sostenuto dal vicepremier anche in un'intervista a La Stampa: "Credo che l'Italia debba iniziare a dotarsi di una National Security Strategy sul ...

Luigi Di Maio - l'avvertimento a Salvini prima del voto sulla Diciotti : 'Ora linea dura' : Dubbi concreti sull'affidabilità della parola data da Luigi Di Maio a Matteo Salvini sul voto al Senato per il caso Diciotti non ce n'erano. Ma quel che ne sarà dell'alleanza tra i due dopo questo ...

Senato - il voto sulla Diciotti. Salvini si difende in aula e ringrazia il M5s 'Fu decisione del governo. Le cose di fanno in due' : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Sondaggio Ipsos sulla Flat Tax - le cifre che agitano Matteo Salvini : secondo gli italiani... : La Lega e Matteo Salvini sono tornati alla carica con la Flat tax e non intendono fare sconti agli alleati di governo grillini. Il Carroccio, infatti, punta sulla misura simbolo della coalizione del centrodestra, l'aliquota unica per tagliare la pressione fiscale. Ma sulla Flat tax, a DiMartedì di G

Perché Salvini Sulla nave “Mare Jonio” scavalca lo stato di diritto : Roma. A gennaio, l’ASGI, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, aveva inutilmente cercato tracce del provvedimento di chiusura dei porti decantato da Matteo Salvini. Stavolta il salvataggio effettuato dalla nave Mare Jonio è l’occasione per l’emanazione di una “direttiva” del minist

Saviano su Fb : 'Salvini - buffone sulla pelle dei migranti' - il Ministro minaccia querela : Matteo Salvini e Roberto Saviano possono tranquillamente essere considerati due che hanno scarsa simpatia l'uno verso l'altro, ed è solo un eufemismo descrivere così i rapporti burrascosi che intercorrono tra il Ministro dell'Interno e l'autore di "Gomorra". Diversi i terreni di scontro tra due personalità particolarmente forti, ma quello riemerso nelle ultime ore è il diverso punto di vista riguardante i migranti. Ancora una volta una nave Ong, ...

Imane Fadil - la bomba di Matteo Salvini Sulla morte misteriosa : "Ne trarremo le conseguenze..." : Anche Matteo Salvini, in veste di ministro dell'Interno, parla della misteriosa morte di Imane Fadil, la testimone chiave del processo Ruby scomparsa lo scorso primo marzo dopo un mese di agonia. Salvini taglia corto, rispettando il lavoro della procura e chiedendo ai magistrati di fare chiarezza su

Matteo Salvini contro Giovanni Tria : "Numeri strampalati" sulla flat tax : Al Tesoro non sanno far di conto, secondo Matteo Salvini. Quei numeri sul costo per introdurre la flat tax per le famiglie - 60 miliardi secondo il Ministero dell'Economia - sono "strampalati, non siamo al Superenalotto". Intervenendo a Rtl 102.5 il vice premier leghista mette in chiaro che la sua proposta sulla flat tax non era voce dal sen fuggita, ma un tassello centrale nella strategia economica della Lega per il rilancio della crescita ...

Matteo Salvini - il rilancio sulla flat tax per le famiglie. Il piano e i numeri : chi ci guadagna e quanto : La Lega lancia con forza il tema della flat tax familiare e all' improvviso spuntano dossier sull' inapplicabilità della misura. Ieri mattina, a Melfi - in provincia di Potenza - il ministro dell' Interno Matteo Salvini ha dichiarato l' intenzione di far entrare entro la fine dell' anno la tassa pia

