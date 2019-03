Italia-Cina | Di Maio firma tre Memorandum d' intesa su Belt and Road Initiative

Gianni Sammarco - FI - : Cina - attenzione alla Via della seta che allontana l'Italia dal patto Atlantico : Agenpress. La Cina ha abbattuto la povertà e ha fatto crescere la sua economia e il suo export alzando i dazi e falsificando i grandi marchi, anche italiani, per poi rimetterli sul mercato. Sarebbe questo il partner di cui l'Italia ha bisogno? Sarebbe questa la 'vita ...

Memorandum Italia-Cina - accordi sulla Via della Seta/ Ora Macron aspetta Xi Jinping : Conte e Xi Jinping hanno firmato il Memorandum Italia-Cina con 29 accordi sulla Via della Seta. E ora Macron, indispettito, aspetta il presidente cinese...

Intesa Italia-Cina - nel Memorandum anche le Tlc - : ... istituita presso il Mise, e per parte cinese dal Dipartimento della Cooperazione Internazionale del Ministero della Scienza e Tecnologia. I DOCUMENTI IL Memorandum Italia-Cina LE INTESE ...

Italia-Cina - Di Maio : grazie a Conte e a Xi Jinping : Roma, 23 mar., askanews, - 'Una task force del ministero dello Sviluppo economico monitorerà questi accordi e stiamo già lavorando perché ne nascano di nuovi da qui alla visita del presidente Giuseppe ...

Italia-Cina - firmata : In tutto siglati 29 accordi commerciali, governativi e privati. 'E' stato un grande successo' ha detto il presidente cinese Xi Jinping prima di recarsi a Palermo. 'Una grande occasione per l'Italia' ...

Conte : 'Italia-Cina' in rispetto Ue : 20.53 La collaborazione Italia-Cina "è impostata, sottolineo, in stretto raccordo con la strategia Ue sulla connettività euroasiatica e nel pieno rispetto dei principi,oltre che di reciprocità,anche di trasparenza,inclusività,sostenibilità fiscale e ambientale,come evidenziato nel testo". Così il premier Conte. "Sul piano della cooperazione economica obiettivo per l'Italia è di riequilibrare la bilancia commerciale e intensificare i flussi di ...

Italia-Cina - Conte : "Per noi è una grande occasione. Sarò a Pechino il 26 e 27 aprile" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è detto molto soddisfatto per l'incontro "proficuo" avuto con il Presidente cinese Xi Jinping e ritiene che la firma del Memorandum e l'intensificazione dei rapporti con la Cina sia per l'Italia una grande occasione, infatti ha scritto:"Italia e Cina sono legate da quindici anni da un Partenariato strategico globale e nel 2020 celebreremo 50 anni di relazioni diplomatiche. Rapporti ...

Cina-Italia - sì all’intesa | : Siglata una cooperazione tra Autorità di sistema e China Communication Construction Company. L’arrivo a Palermo del presidente cinese

Accordo Italia-Cina - Salvini attacca Pechino. La dura replica di Di Maio : Non mi si dica che in Cina ci sia il libero mercato, dove lo Stato non interviene nell'economia e nell'informazione'. Critico anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista ...

Via della Seta - ecco l'accordo Italia-Cina : dall'Oriente un miliardo per la diga di Genova : ... per rafforzare le connessioni di trasporto tra Europa ed Asia e aumentare la competitività del sistema portuale che opera al servizio dell'economia del Nord Italia. Il programma di investimenti ...

Italia e Cina firmano il memorandum | Xi : "E' stato un grande successo" : Dopo il commiato con Mattarella e l'incontro con Conte, il presidente cinese volerà a Palermo per una breve visita