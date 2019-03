Weekend a Foggia : gli eventi di Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 : ... 8a, c/o Chiesa Madonna del Rosario,: per soddisfare le richieste del pubblico il 16, 23 e 24 marzo sono in programma le repliche di due spettacoli: il 16/3 andrà in scena ancora una volta Lo Show ...

CH Media sopprime due giornali domenicali e punta sul Sabato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia MultiMedia

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) L’inferno di Grillo - Comico che non fa ridere, politico che non comanda. Il fondatore del M5s condannato dalla legge del contrappasso: sale s

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 16 e domenica 17 marzo 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 16 e domenica 17 marzo 2019: In ospedale, Liam (Scott Clifton) dice a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e insieme ammirano la loro bellissima Kelly… Liam viene a sapere il vero motivo del parto prematuro della giovane Forrester… Quinn (Rena Sofer) discute con Brooke (Katherine Kelly Lang), la quale se la prende con Wyatt (Darin Brooks) per aver taciuto fino al giorno del matrimonio tra Liam e ...

Sabato e domenica la mostra mercato Padova Handmade sbarca alla Guizza : Tra le 9:30 e le 19:30 la piazza cuore del quartiere Guizza sara' animata da una dozzina di bancarelle di artigianato artistico e allietata da esibizioni musicali, spettacoli e da un laboratorio ...

Viaggio nella natura e nell'olio extravergine d'oliva - Sabato e domenica - : domenica 17 marzo una mattinata da vivere con un tour nel mondo dell'olio extravergine di oliva. Prima tappa, il Museo dell'olio di Sava, ricco di strumenti legati agli antichi mestieri. La visita ...

Aero Club Milano Open Day Sabato 30 e domenica 31 Marzo 2019 : ... ma anche soltanto per passione, per turismo oppure per sport, il 30 e 31 Marzo dalle 10 alle 19 vieni a scoprire il mondo dell'aviazione agli Open Day dell'Aero Club Milano! Diventare piloti privati,...

ASSESSORATO ALLO SPORT - Sabato 16 e domenica 17 marzo 2019 al Palasport a cura della Ginnastica Estense Putinati : Putinati"; il presidente Livia Ghetti e tutto lo staff tecnico è al lavoro per offrire come al solito uno spettacolo unico, per un fine settimana di grande SPORT che porterà in città tantissimi ...

Visita fiscale Inps : orario Sabato e domenica per pubblici e privati : Visita fiscale Inps: orario sabato e domenica per pubblici e privati Orari festivi Visita fiscale Visita fiscale Inps: orario sabato e domenica per pubblici e privati Guida Visita fiscale sabato e domenica Quali sono le regole che valgono per la Visita fiscale Inps? Come deve comportarsi il lavoratore per evitare di andare incontro a sanzioni? Il lavoratore è tenuto a garantire la propria presenza in casa perché in determinati orari l’ ...

Stalking alla ex e resistenza ai Carabinieri : arrestato 38enne Aosta - I fatti - nella notte tra Sabato 9 e domenica 10 marzo - a Verrès. L'... : Non si rassegnava al fatto che la relazione con lei, di qualche anno più giovane, fosse finita. Per questo, nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo, è andato a casa della ex, a Verrès, portando ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il pozzo delle donne - Dove gli uomini non cadono mai. In fondo al buio c’è uno sguardo, c’è la parola femminile per narrarlo e ritrovare la

Ecco gli eventi a Roma per il fine settimana di venerdì 8 - Sabato 9 e domenica 10 marzo 2019 : Per i più giovani due proposte al Museo Civico di Zoologia: sabato 9 marzol' appuntamento è con Scienza divertente. Animali luminosi e creature degli abissi , un'iniziativa didattica per bimbi ...

Derby di Genova spostato nel fine settimana. Ipotesi Sabato 13 aprile alle 18 o domenica 14 : Dopo gli interventi di Genoa e Samp e la telefonata di Toti e Bucci al presidente della Lega di serie A Miccichè, la città ha ottenuto lo spostamento del match

Derby di Genova spostato nel weekend Ipotesi Sabato 13 aprile o domenica 14 : Dopo gli interventi di Genoa e Samp e la telefonata di Toti e Bucci al presidente della Lega di serie A Miccichè, la città ha ottenuto lo spostamento del match