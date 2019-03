Meteo | ecco il primo weekend di primavera ma lunedì il risveglio sarà gelido

Quando l’oceano sconvolge il Meteo : ecco cos’è l'”Effetto Hammam” : “Hammam Effect” è quello che si ha Quando l’oceano, più caldo di 4°C rispetto alla temperatura osservata a fine ‘800, modificherebbe significativamente le proprietà caotiche dell’atmosfera facilitando le previsioni meteo. Questo il risultato di un recentissimo e innovativo esperimento di climatologia condotto da un team di ricercatori europei, tra cui Carmen Alvarez-Castro, ricercatrice della Divisione Climate Simulation and ...

Protezione civile : dagli eventi Meteo estremi ai terremoti - ecco tutti i riconoscimenti assegnati oggi : Si è svolta oggi a Roma, presso la sede del Dipartimento, la cerimonia di conferimento delle benemerenze di Protezione civile agli operatori del sistema. La cerimonia è stata aperta dal saluto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nel corso della mattinata ha visitato la sala operativa e i centri di monitoraggio per la previsione e la prevenzione dei rischi. I primi riconoscimenti, consegnati dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli, ...

Meteo : inizio di settimana con un po' di maltempo - ecco dove piovera' oggi : L'egemonia anticiclonica è stata momentaneamente interrotta da uno strappo d'aria fresca nord atlantica riuscito a farsi strada sin verso il Mediterraneo nel corso delle ultime ore. Si tratta di una...

Meteo aprile : Pasqua e Pasquetta 2019 : ecco le previsioni : Le previsioni Meteo di aprile e in particolare per Pasqua e Pasquetta 2019 non sono particolarmente buone. Secondo i metereologi servirà l’ombrello

Meteo - weekend di maltempo e caldo anomalo : ecco le città a rischio pioggia : Si prevede un weekend di caldo anomalo sull'Italia ma per chi sta organizzando una bella gita fuori porta, le notizie che giungono dal fronte Meteo , non sono delle migliori. Da ovest infatti, una ...

Allerta Meteo - si alzano forti venti di scirocco e torna la pioggia al Nord : ecco l’avviso della protezione civile per domani - Giovedì 7 Marzo [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani l’arrivo di una depressione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni settentrionali e un rinforzo dei venti su gran parte dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Assalto atlantico sull’Italia. Meteo - riecco gelo e neve. Le previsioni : Primavera in anticipo, ma per poco. L’alta pressione che sta guadagnando terreno su buona parte dell’Italia, regalando belle giornate di sole e temperature in leggero aumento (con valori diurni intorno ai 14/15°C al Centro-Nord e punte fino a 18°C al Sud e nelle Isole), ha vita breve. Si tratterà infatti solo di una breve pausa perché, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’, da giovedì “il flusso perturbato ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti di burrasca in arrivo al Centro/Nord - ecco MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – La perturbazione in transito nella giornata di domani sull’Europa centrale, coinvolgerà marginalmente anche le regioni Centro-settentrionali italiane, determinando un’intensificazione della ventilazione, più significativa a quote di montagna ed alta collina. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Benvenuto Marzo 2019 : inizia la Primavera Meteorologica e l’Equinozio si avvicina - ecco la DATA : Oggi 1° Marzo 2019 inizia ufficialmente la Primavera Meteorologica e sta per arrivare l’Equinozio di Primavera, che segna l’inizio della Primavera astronomica. L’evento quest’anno si verificherà il 20 Marzo alle ore 21:58 UTC (le 22:58 ora italiana). Analogamente ai solstizi, gli equinozi sono considerati convenzionalmente il momento di avvicendamento delle stagioni astronomiche sulla Terra. Il nostro pianeta ruota sul suo asse ...

Previsioni Meteo Piemonte : Febbraio chiude con +25°C - ancora secco e caldo : Il mese di Febbraio in Piemonte finisce senza piogge e nevicate e con temperature sopra la norma, dopo un gennaio con una media di soli 10 mm di acqua, -84% rispetto alla serie storica. Oggi la rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato un picco di +24°C a Vignale Monferrato (Alessandria), mentre nel centro di Torino è stata +20.1°C. La situazione Meteo non dovrebbe cambiare fino all’inizio della prossima ...

Maltempo - scuole chiuse domani per allerta Meteo : ecco dove : > Maltempo, morti e feriti: la cronaca di sabato 23 febbraio LE PREVISIONI DEI PROSSIMI GIORNI Per la giornata di lunedì 25 febbraio sono attesi ancora venti intensi e freddi nel centro-sud con a ...

Meteo - riecco l’inverno con le temperature polari : le città a rischio neve : Tra oggi e domani brusco ritorno dell'inverno con uno sbalzo termico anche di 10 gradi. Colpa dell’irruzione di venti russo-siberiani, che porterà a mareggiate e fiocchi fino in pianura. Nevicherà su Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania e nelle zone più a nord della Puglia.Continua a leggere

Meteo - focus vento : raffiche fino a 110 km/h - ecco dove soffiera' piu' forte : Meteo, focus vento - Mattinata insonne per molti italiani svegliati dalle intense raffiche di vento generate dall'irruzione gelida che interesserà l'Italia nel corso del week end. In questo articolo...

Meteo - assalto siberiano con gelo e neve : ecco le regioni interessate : «Questo forzato anticipo di Primavera che sta vivendo la nostra Penisola, è destinato a subire un duro colpo». A dare le previsioni è l'esperto de...