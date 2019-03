Inter | l’agente di Skriniar | “Lo vogliono sia Real Madrid che Barcellona”

Calciomercato Inter – Frecciatina a Raiola ed ipotesi cessione - parla l’agente di Skriniar : “lo vogliono Real Madrid e Barcellona ma…” : L’agente di Milan Skriniar apre all’ipotesi di cessione del suo assistito: Real Madrid e Barcellona Interessati al giocatore, ma il prezzo lievita. E guai se dovesse inserirsi Raiola… Milan Skriniar si sta confermando, partita dopo partita, uno dei migliori difensori della Serie A. Dopo l’ottima stagione disputata alla Sampdoria, il centrale sloveno non ha minimamente avvertito la pressione del trasferimento ...

Zenga distrugge Icardi e Wanda Nara : “non sanno cos’è l’Inter! L’agente non può parlare ogni domenica…” : Icardi e Wanda Nara sono finiti nell’occhio del ciclone dopo la rottura con l’Inter, adesso anche Walter Zenga è intervenuto contro la coppia Walter Zenga è uno che sa bene cosa sia l’Inter. Ha vissuto l’ambiente nerazzurro dall’interno, 22 anni d’interismo come dichiarato dallo stesso tecnico ed ex portiere. Adesso Zenga è intervenuto sul caso Icardi-Wanda Nara, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss ...

Milan-Deulofeu - l’agente apre : “Rossoneri Interessati. A giugno? Chissà” : MILAN DEULOFEU, tutto rimandato? – Intervistato in esclusiva dai colleghi di Calciomercato.com, l’agente di Gerard Deulofeu ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo assistito. Lo spagnolo ex Barcellona, che due stagioni fa vestì la maglia del Milan per pochi mesi tra gennaio e giugno, è attualmente in Premier League (in forza al Watford), ma nell’ultima finestra […] L'articolo Milan-Deulofeu, l’agente apre: ...

Atalanta - l’agente di Inglese conferma : “c’è molto Interesse da parte bergamasca” : Atalanta alle prese con il calciomercato dopo la bella rimonta di ieri contro la Roma in campionato: Inglese nel mirino di Gasperini L’Atalanta si è iscritta alla corsa per Inglese, forse per paura di perdere Zapata nella prossima estate. I tifosi sperano di trattenere il colombiano, ma nel frattempo la trattativa per Inglese prosegue serrata, come confermato anche dal suo procuratore. Samuele Sopranzi, agente del calciatore, ne ha ...

Inter - quale futuro per Candreva? L’agente lascia aperta l’ipotesi addio : Antonio Candreva potrebbe lasciare l’Inter anche in questa sessione di calciomercato, l’agente Pastorello non nega tale possibilità Federico Pastorello, procuratore dell’Interista Antonio Candreva, ha analizzato le possibili alternative per il futuro dell’esterno in chiave calciomercato. Possibile l’addio all’Inter per Candreva, il quale non sembra rientrare nei piani di Spalletti che lo sta utilizzando ...

Zapata - parla l’agente : “Nessun intesa con l’Inter” : Duvan Zapata torna ad essere nel mirino nerazzurro, a tal proposito è tornato a commentare le voci sul possibile interessamento dell’Inter il suo agente Fernando Villarreal.Le parole di Villarreal negano che ci sia già un’intesa coi nerazzurri di Milano, ecco le sue parole: “Grandissimo club, tra i più importanti in Italia e nel mondo, ma sono voci. Smentisco categoricamente che ci sia un accordo per il suo passaggio a ...