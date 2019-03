Succo di frutta in vena | donna rischia di morire Pensavo fosse rimedio

Donna si inietta Succo di frutta in vena “per avere più vitamine” : ricoverata in terapia intensiva : Si inietta in vena succo di frutta per assumere più vitamine e viene ricoverata in terapia intensiva. È successo in Cina dove, come riporta la Bbc, una Donna di 51 anni aveva deciso di sperimentare questo metodo per assorbire meglio i nutrienti della frutta, convinta che una dose massiccia di succo di frutta le avrebbe garantito le vitamine di cui aveva bisogno invece ha riportato danni a fegato, reni, cuore e polmoni ed è stata ricoverata ...

Bologna - farmaci nel Succo di frutta della moglie per ucciderla : “Ha anche rassicurato la suocera” : Un uomo di cinquantaquattro anni è accusato di tentato omicidio: il pm di Bologna ha firmato nei suoi confronti un avviso di fine indagine. Avrebbe tentato di avvelenare la moglie con una dose massiccia di farmaci nel suo succo di frutta e non avrebbe chiamato i soccorsi nonostante lo stato di incoscienza.Continua a leggere

Reddito cittadinanza - il deputato M5S critica Zuegg e butta il Succo di frutta Ma la Rete non lo perdona : «Spreco» : Insomma il riferimento al mondo M5S è evidente, tanto che proprio da quel mondo, sui social, arrivano molte critiche e inviti a boicottare i prodotti Zuegg. Proprio sulla scorta di questi inviti, un ...

Pezzi di vetro nel Succo di frutta all’Ace Fruttissima : il Ministero annuncia il ritiro dal mercato : Alcuni Pezzi di vetro sono stati trovati nel succo di frutta al gusto Ace del marchio Fruttissima. Il Ministero della Salute ha pubblicato così sul suo sito ufficiale un avviso di ritiro dal mercato. Il richiamo è arrivato dopo la segnalazione di un cliente, il che significa che potrebbero esserci altri clienti che hanno già acquistato il succo di frutta con il vetro all’interno. Per questo il Ministero raccomanda a chi ha acquistato questo ...

