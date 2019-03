L’uomo del giorno | auguri a Griezmann | “Le Petit Diable” compie 28 anni

Aubameyang - L’uomo mascherato : tutti i travestimenti del bomber dell’Arsenal [FOTO] : 1/7 AFP/LaPresse ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Ronaldinho - l’emblema del “futbol bailado” : La rubrica “L’uomo del giorno” dedica oggi spazio a Ronaldinho. L’ex calciatore compie infatti 39 anni. E’ stato uno dei recenti giocatori più forti ed amati del suo paese, forse anche per quel suo modo di intendere il calcio, tipicamente “bailado“. Per lui questo sport è gioia, divertimento, gioco nel vero senso della parola. Un po’ come lo intendono in Brasile. E in campo lo ha sempre ...

Ousseynou Sy - chi è L’uomo di origine senegalese del bus dirottato : Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoÈ stato arrestato con l’accusa di strage e sequestro di persona l’uomo che questa mattina ha dirottato un bus carico di ragazzini delle scuole medie e poi ha dato fuoco al mezzo. Ousseynou Sy, questo il nome dell’uomo, è senegalese di nascita, ma ha la cittadinanza italiana dal 2004. Ha 47 anni. Secondo le prime informazioni avrebbe precedenti ...

L’uomo del giorno - Fernando Torres - el Niño compie 35 anni : una carriera piena di luci con qualche ombra : compie oggi 35 anni Fernando Torres, uno dei migliori attaccanti dell’ultimo decennio. El Niño, attualmente in Giappone con la maglia del Sagan Tosu, è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Fernando Torres divide: c’è chi lo adora come i tifosi dell’Atletico Madrid e quelli del Liverpool e chi ne ha un ricordo meno felice come i tifosi del Milan. Ha segnato gol importanti e bellissimi. ...

Luca Casarini - chi è L’uomo a capo della nave Mare Jonio : Luca Casarini, chi è l’uomo a capo della nave Mare Jonio Nato a Mestre 51 anni fa, è uno storico leader no global, a capo dei Disobbedienti del G8 di Genova. Ora, con la ong Mediterranea, ha comprato un vecchio rimorchiatore per andare nel Mediterraneo a salvare i migranti Parole chiave: ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Franco Brienza - alla ricerca di una nuova impresa : Continua il nostro classico appuntamento con l’appuntamento ‘L’umo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il calciatore dell’attaccante Franco Brienza. Inizia la carriera all’Imolese ma la prima grande avventura è con la maglia del Foggia. Indossa tante maglie, quella che ha regalato maggiori soddisfazioni è stata quella del Palermo, altra avventura importante al Sud quella ...

Festa del Papà 2019 : la storia di William Jackson Smart - L’uomo che nel 1910 ha ispirato la ricorrenza : Come ogni anno il 19 Marzo ricorre la Festa del Papà, il giorno in cui in alcuni Paesi cattolici, tra cui l’Italia, si celebra la figura paterna e il legame padre- figlio, il giorno in cui i più piccoli si sbizzarriscono tra poesie, disegni e canzoncine per dimostrare il loro affetto verso il Papà. Ma la strada per arrivare a questa festività non è stata facile, anzi è stata piuttosto lunga e faticosa. La responsabile di tutto è una donna di ...

Spazio : Pisa celebra i 50 anni delL’uomo sulla luna con una mostra : Per i 50 anni dal primo uomo sulla luna, Palazzo Blu e National Geographic presentano ‘Explore. sulla Luna e oltre’, la mostra primaverile allestita nel museo Pisano dal 22 marzo al 21 luglio, un affascinante percorso tra le meraviglie e i misteri dell’universo attraverso una raccolta di foto simbolo, modelli, video ed esperienze immersive e interattive grazie alle quali ripercorrere le tappe principali del viaggio ...

L’uomo del giorno : Mauro Zárate - il funambolo argentino dalla carriera altalenante : Compie oggi 32 anni, l’argentino giramondo Mauro Matías Zárate, protagonista della nostra rubrica l’uomo del giorno. Il funambolo sudamericano, oggi al Boca Juniors, è arrivato in Italia nell’estate del 2008 grazie alla Lazio, con cui ha collezionato 104 presenze e 25 gol e un’ottima annata in Europa League con 4 gol in 7 apparizioni. E’ andato in prestito all’Inter nel 2011-2012, esperienza non fortunata con ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Sebastian Frey - tante esperienze in Italia : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno di Sebastian Frey. E’ stato un ottimo portiere, ha iniziato la carriera al Cannes, viene notato dall’Inter che lo porta in Italia. Poi l’esperienza al Verona ed il ritorno in nerazzurro, poi indossa altre maglie importanti come quelle di Parma, Fiorentina e ...

L’uomo del giorno – Giovanni Trapattoni - da ‘strunz’ al ‘gatto nel sacco’ - le frasi celebri dell’allenatore : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per tutti gli appassionati di calcio, è il compleanno dell’allenatore Giovanni Trapattoni. E’ stato un ottimo centrocampista poi la carriera entusiasmante da allenatore, è riuscito nell’impresa di trionfare in Italia, Germania, Austria e Portogallo, l’ultima esperienza da allenatore è stata sulla panchina ...

Si conclude il dramma di "C’è posta per te". Condannato a 8 anni L’uomo che ha accoltellato il compagno della ex : Nel 2016 Emanuele Colurcio si era rivolto a C"e posta per te nella speranza di riallacciare i rapporti con la sua fidanzata. Ma neanche l"intervento di Maria De Filippi è riuscito a sanare le incomprensioni tra i due. La ragazza infatti decide di non aprire la busta e non cercare una riconciliazione con il suo ex compagno. Ma è dopo il programma che si consuma la tragedia.Emanuele Colurcio, all"epoca dei fatti aveva 22 anni, nel 2016 accoltellò ...

Scienza : dal veleno di ragno un aiuto per la potenza sessuale delL’uomo : Roma, 14 marzo 2019 – La disfunzione erettile è un problema molto diffuso e colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Per il 2020 si stima infatti saranno circa 322 milioni i pazienti affetti da tale patologia nel mondo. Talvolta la disfunzione erettile può essere un segnale di una sofferenza metabolica o cardiovascolare, altre [...]

L’uomo del giorno – Buon compleanno Nicolas Anelka - esperienza negativa in Italia : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno di Nicolas Anelka. E’ stato un ottimo attaccante, ricopre il compito di consulente nello staff del Roda ed è stato campione d’Europa con la Francia nel 2000. Giocava prevalentemente come seconda punta, l’esperienza più importante è stata con la maglia del ...