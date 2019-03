Emilia Clarke ha rischiato di morire durante le riprese di Game of Thrones

Sansa - ti presento Daenerys : Emilia Clarke de Il Trono di Spade 8 parla del loro “surreale” incontro : Nell'ultima stagione de Il Trono di Spade assisteremo a un incontro atteso per anni dai fan della saga fantasy, e anche Emilia Clarke non vede l'ora di guardarlo sullo schermo. Come è stato anticipato da uno dei teaser rilasciati dalla HBO, Jon Snow torna a Grande Inverno in compagnia di Daenerys, che presenterà come sua alleata e amante. Qualcosa ci dice che la sorellina Sansa non sarà molto entusiasta all'idea di dover consegnare il regno ...

Game of Thrones 8 : Emilia Clarke scioccata per la sorte di Daenerys : Game of Thrones, Emilia Clarke dopo il finale: “Ho vagato senza meta per le strade…” Manca sempre meno all’attesissimo finale di Game of Thrones. Il telefilm basato sui romanzi di George R.R. Martin debutterà domenica 14 aprile sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic. Proprio in vista dell’imminente messa in onda dei sei episodi conclusivi, gli attori si sono lasciati andare a numerose dichiarazioni circa ...

Emilia Clarke difende le scene di nudo in "Game of Thrones" : Emilia Clarke torna sull'argomento nudità in " Game of Thrones ". In passato l'attrice aveva chiesto un maggior numero di nudi maschili - e la sua richiesta era stata accolta. Il suo personaggio di ...

Emilia Clarke e Jason Momoa insieme agli Oscar 2019 - reunion di Game of Thrones per Daenerys e Khal Drogo (foto) : L'Inverno è arrivato agli Oscar 2019 con Emilia Clarke e Jason Momoa. I due attori di Game of Thrones hanno presentato insieme una delle categorie durante la cerimonia, e i fan hanno potuto così assistere a una mini reunion tra Daenerys e Khal Drogo. In una foto dal backstage, Momoa è stato immortalato con quelle che definisce "le sue regine", ovvero la Clarke (la celeberrima madre dei draghi in Game of Throne) e sua moglie Liza Bonet. In un ...

Emilia Clarke di nuovo single : addio a Charlie McDowell : Emilia Clarke, 32enne mitologica Daenerys Targaryen di Game of Thrones, è tornata single. La bellissima attrice inglese avrebbe infatti rotto con Charlie McDowell, 35enne regista americano per sei anni compagno di Rooney Mara. Secondo quanto riportato dall'inglese The Sun, sarebbe stata proprio la Clarke a interrompere il rapporto, inevitabilmente segnato dalla lontananza e dai tanti impegni di entrambi.prosegui la letturaEmilia Clarke ...