Eleonora Arosio | la Professoressa dell' Eredità incinta | ' Ecco chi è il papà'

oggi

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ha recitato in qualche fiction - Don Matteo , Un medico in famiglia e Il mondo di Veronica - poi l'esperienza a My Way, il servizio di news sul traffico di Sky. Vera Santagata, la'...

Corriere_Musica : Eleonora Arosio è una delle «professoresse» dell’«Eredità» - TuttoQuaNews : RT @BlitzQuotidiano: L’Eredità, Eleonora Arosio: “Non so chi sia il padre del mio bambino? Era solo una battuta” - BlitzQuotidiano : L’Eredità, Eleonora Arosio: “Non so chi sia il padre del mio bambino? Era solo una battuta” -