Elezioni europee | vademecum per sovranisti senza sovranità

Elezioni europee 2019 - cambia la pubblicità politica su Google : (Foto: Chesnot/Getty Images) Nella sua battaglia contro la disinformazione in vista delle Elezioni europee di maggio 2019, Google ha aggiornato la policy per gli annunci pubblicitari politici per garantire maggiore trasparenza. Tutti gli annunci pubblicitari acquistati tramite Google Ads o Dv360 dovranno essere sottoposti a una verifica necessaria per accertare che l’inserzionista possa pubblicarli all’interno dell’Unione ...

Elezioni europee - Luigi Di Maio lancia anche in Ue il salario minimo : Il vicepremier Luigi Di Maio, in visita a Zagabria, ha lanciato il salario minimo europeo unico: ""L'Ue si dovrebbe impegnare a definire le condizioni minime per difendere la dignità e i diritti di tutti i lavoratori in Europa, e stabilire un salario minimo europeo". In vista delle Elezioni europee di maggio, insieme a Zivi Zid, Kukiz '15, Akkel e Liike Nyt, il M5S vuole creare una coalizione a cinque.Continua a leggere

Alle Elezioni europee si rischia un boom di partitini di sinistra : Alle prossime elezioni europee , sulla scheda elettorale si rischia una vera e propria galassia di simboli e liste della sinistra. Perché il sistema elettorale proporzionale fa sì che moltissimi ...

Elezioni europee 2019 - la guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...

Elezioni europee 2019 - la guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...

Raccolta firme candidature Elezioni europee di Casapound : NewTuscia - VITERBO - Questo sabato dalle 16 alle 20 raccogliamo le firme per candidarci alle prossime europee. Chiediamo di venire a firmare per l'unica forza politica rimasta a chiedere l'uscita da Unione Europea ed Euro. Vi aspettiamo nel nostro comitato elettorale di Via Romiti, zona palazzo di vetro,.

Elezioni europee - Pisapia pronto a candidarsi in una 'lista aperta' - : L'ex sindaco di Milano ha dato la sua disponibilità per la corsa elettorale del prossimo 26 maggio: "Credo sia necessario impegnarsi perché si affermino i valori che sono messi in discussione come mai ...

Elezioni europee - Orban fa passo indietro (ma soltanto sulla campagna anti-Europa) e chiede scusa al Ppe : “Citavo Lenin” : Viktor Orbán chiede scusa ai membri del Partito Popolare Europeo (Ppe), che nei giorni scorsi aveva definito “utili idioti”, dopo la richiesta di tredici formazioni del Ppe di espellere Fidesz dalla più grande famiglia politica europea. Scuse messe nero su bianco, dopo l’incontro tra Orbán e il candidato alla presidenza della Commissione Manfred Weber, con tredici lettere inviate a tutti i partiti che hanno manifestato la volontà di cacciare ...

Brexit - verso proroga ed Elezioni europee - Londra potrebbe votare : Brexit, attese dimissioni di massa nel governo. Theresa May umiliata, possibili nuove elezioni e la richiesta di una proroga. Ma il No Deal non è escluso Segui su affaritaliani.it

Le cinquanta sfumature della sinistra alle Elezioni europee di maggio : Roma. Il sovranismo salviniano ha i suoi canoni e pure i suoi alleati in vista delle europee. E la sinistra invece che fa? Da quelle parti ci sono unionisti che sognano un fronte popolare, ma già iniziano i distinguo: con il Pd o senza Pd? Con l’Europa o senza Europa? Alla fine, insomma, ci sono gli

Elezioni europee 2019 : Frans Timmermans del PSE - chi è : ... "L'Europa deve superare le disuguaglianze, perseguire la giustizia fiscale , affrontare le minacce poste dai cambiamenti climatici, sfruttare il potenziale dell'economia digitale, assicurare una ...

Elezioni europee 2019 - Pd e PiùEuropa correranno separati. Zingaretti : “Faremo due liste aperte alla società civile” : Il Partito Democratico e PiùEuropa correranno alle Elezioni europee con liste separate. Ad annunciarlo sono i leader dei due partiti Nicola Zingaretti e Benedetto Della Vedova che in giornata si sono incontrati a Roma. “Abbiamo avuto un incontro franco e leale – ha detto il segretario di PiùEuropa, Della Vedova – in cui abbiamo convenuto che ci riconosciamo in una visione comune di difesa dell’Unione Europea e di necessità di ...

Elezioni europee - il Pd e +Europa non si presenteranno insieme : previste due liste separate : Il Pd e +Europa non si presenteranno insieme alle prossime Elezioni europee: ci saranno due liste distinte, quella dem afferente ai Socialisti europei e quella di +Europa che andrà con l'Alde, i liberali europei. Entrambi i partiti, comunque, aderiscono al manifesto 'Siamo europei' lanciato da Carlo Calenda.Continua a leggere

Divergenze parallele : sondaggi e democrazia on line - dalle Elezioni politiche alle europee. Bordignon - Ceccarini e Mazzoni ne parlano alla ... : Con Bordignon e Ceccarini, rispettivamente docenti di Scienza politica e Sociologia generale all'Università di Urbino, ricercatori del Laboratorio di Studi politici e sociali La Polis, Demos-Pi e ...