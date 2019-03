Éder Militão al Real | solo l’ultimo degli affari sull’asse Oporto-Madrid

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) I blancos hanno messo a segno il primo colpo nella nuova era di Zidane, pagando la clausola rescissoria di 50 milioni per il difensore brasiliano. Ma questo èl’ultimo, in ordine di tempo,tra i portoghesi e il. Un ottimo rapporto in termini di mercato quello tra le due società, iniziato nel 2007 con Pepe, centrale difensivo pagato dal30 milioni di euro, che divenne ben presto un pilastro importante per i successi della squadra spagnola in coppia con Sergio Ramos, prima di salutare per andare al Besiktas e fare ritorno proprio al Porto. Un altro capitolo della storia dei trasferimenti tra i due club e’ quello che parla di Casemiro, che nel 2014 dasi trasferì nella città lusitana con la formula del prestito con diritto di riscatto. A fine stagione i biancoblù provarono a riscattarlo ma ilesercitò la legittima ...

