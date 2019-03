L’Everton stende il Chelsea | la stampa britannico non ha dubbi | Sarri adesso rischia

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) La panchina dell’allenatore italiana traballa pericolosamente secondo i media inglesi, considerando la pesante sconfitta subita contro l’Everton Maurizioè sotto forte pressione dopo la sconfitta del Blues per 2-0 domenica con l’Everton. Il club londinese è scivolato al sesto posto a tre punti dall’Arsenal, al quarto posto, l’ultimo valido per un posto in Champions. Secondo labritannica il patron delRoman Abramovich sarebbe tentato di esonerare subito il tecnico italiano approfittando della sosta per le nazionali, ma nel club c’è chi spinge per mantenerefino alla fine della stagione, anche per valutare le decisioni della Uefa in seguito al ricorso per il blocco delle due sessioni di mercato.Ma la crescente insofferenza dei tifosi potrebbe costringere il cambio in corsa. Il favorito sarebbe l’assistente di ...