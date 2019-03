Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista vola in vetta - Melandri quinto : Il weekend in Thailandia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) sia in gara-1 sia nella Superpole Race. L’iberico ha centrato una doppietta, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Alvaro Bautista 99 DUCATI JONATHAN REA 78 KAWASAKI ALEX ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria aggiornata : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

F1 - Mondiale 2019 : quanto guadagnano i piloti? La Classifica degli stipendi. Il più ricco è Hamilton - Vettel… : Lewis Hamilton è il pilota più pagato della Formula Uno, questa è l’unica certezza alla vigilia del GP d’Australia che aprirà il Mondiale. Il Campione del Mondo in carica, infatti, può beneficiare di uno stipendio di circa 50 milioni di euro dalla Mercedes: il britannico ha meritato questo lauto ingaggio grazie ai risultati da urlo ottenuti nel corso delle ultime stagioni e guarda tutti dall’alto in basso nella speciale ...

