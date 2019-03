Alzheimer e herpes | il pericoloso legame | studio italiano mette in luce un’importante

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Un virus molto noto sembra aumentare il rischio di: si tratta del virussimplex che potrebbe contribuire all’insorgenza della patologia neuro degenerativa.Lo rivela unotutto, coordinato da Anna Teresa Palamara del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive della Sapienza di Roma, nei laboratori affiliati all’Istituto Pasteur Italia, in collaborazione con l’istituto di Farmacologia traslazionale del Cnr di Roma, l’università Cattolica-Fondazione Policlinico Gemelli Irccs e l’Irccs San Raffaele Pisana.La ricerca è stata finanziata da fondi del Miur (Prin 2015) e pubblicata sul’ ‘PLoS Pathogens’.Le fastidiose vescicole provocate sulle labbra dal virussimplex 1 (Hsv-1), non erano ancora state associate alla comparsa di patologie neurodegenerative. In particolare, poco o nulla si ...

