Federer-Thiem | Finale Indian Wells oggi 17 marzo | programma | orario d’inizio e tv Come

(Di domenica 17 marzo 2019)domenica 17si disputerà ladi, primo Masters 1000 della stagione. Sul cemento degli States si affronteranno Rogere Dominik: lo svizzero si è qualificato all’atto conclusivo della competizione senza scendere in campo ieri sera visto che Rafael Nadal ha dato forfait, l’austriaco è invece reduce dalla battaglia con il canadese Milos Raonic. Il Maestro partirà con i favori del pronostico ma dall’altra parte della rete troverà un avversario arcigno e roccioso che ha tutte le carte in regola per metterlo in difficoltà.Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’d’inizio di Rogerer-Dominicdel Masters 1000 di. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. Gli orari sono italiani, in California sono indietro ...

