Rinnovabili | Enel acquista 650 MW di capacità impianti da EGPNA REP

Enel - bilancio in crescita grazie a Rinnovabili e Sud America : MILANO - Sarà anche sotto controllo. O come ha dichiarato l'amministratore delegato Francesco Starace ' grazie al miglioramento della capacità di generazione di cassa abbiamo contenuto l'indebitamento'.

Enel vende tre impianti Rinnovabili in Brasile per 700 milioni di euro : Enel S.p.A. vende alcuni asset in Brasile . Tramite la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power Brasil Participações Ltda, "EGP Brazil",, la multinazionale dell'energia ha siglato un ...