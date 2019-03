Inps - ancora stallo sui vertici. Il mini-taglio delle pensioni slitta a dopo le elezioni Ue : C'è la selezione dei fortunati percettori del reddito di cittadinanza. Quella degli statali che vogliono andare a riposo con le nuove regole. E c'è da chiedere indietro ai pensionati gli euro versati ...

Nomine dei nuovi vertici Inps - partita ancora aperta : salta l'accordo Lega-M5S : Dietro la rinuncia del magistrato della Corte dei Conti, consulente del ministero dell'Economia, ci sarebbe l'accusa ai grillini di aver violato l'accordo sulla governance dell'Inps .

Inps - si cambia ancora : Quota 100 e bilancio a rischio : La questione è arrivata alla riunione di Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria. A ...

Inps - si cambia ancora : La 'partita' Inps non è ancora chiusa. A quanto apprende Adnkronos/Labitalia, Francesco Verbaro starebbe valutando di rinunciare alla nomina di sub commissario dell'Istituto a fianco del commissario ...

Inps - ancora non c'è l'accordo M5S-Lega sul dopo Boeri : Attualmente è consigliere del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Pasquale Tridico, tecnico è invece vicino ai Cinquestelle. Nella rosa dei 'papabili' anche Alberto Brambilla, in quota Lega. ...

Inps - trattative per il dopo Boeri. La Lega : 'Ancora nessun accordo con M5S. Si decide lunedì' : Con il M5s non c'è alcun accordo ma anche nessuna preclusione per le nomine Inps. Lo puntualizzano fonti della Lega. Si sta lavorando per una soluzione veloce, che arriverà nei prossimi giorni, per il ...

Inps - trattative per il dopo Boeri. La Lega : «Ancora nessun accordo con M5S. Si decide lunedì» : Con il M5s non c'è alcun accordo ma anche nessuna preclusione per le nomine Inps. Lo puntualizzano fonti della Lega. Si sta lavorando per una soluzione veloce, che arriverà nei...

Inps - fonti Lega : ancora nessun accordo con M5s su nomine : Roma, 15 feb., askanews, - 'Con il M5s non c'è alcun accordo ma anche nessuna preclusione per le nomine Inps. Si sta lavorando per una soluzione veloce, che arriverà nei prossimi giorni'. E' quanto si ...