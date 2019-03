Maltempo | Isola d’Elba | danni al segnale luminoso per le zone secche

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) E’ stata danneggiata dalla meda luminosa cardinale nord, ildisposto in mare come avviso ai naviganti in corrispondenza della zona delledi Capo Bianco all’d’Elba (Livorno) che si trovava a poco meno di mezzo miglio dalla costa.Lo rende noto la Capitaneria di Portoferraio che, dopo aver richiesto al comando marittimo nord di emettere un avviso ai naviganti, raccomanda di mantenersi a debita distanza dalla zona interessata e ricorda, in ogni caso, di navigare a nord delledi Capo Bianco ad una distanza non inferiore a 0,3 miglia nautiche dalla costa.A causare, ieri, il danneggiamento dele’ stato il forte vento e il mare molto mosso. Gli eventi atmosferici hanno provocato infatti il distacco della meda luminosa che si e’ poi arenata in una zona antistante la spiaggia delle Ghiaie di ...

