Basket femminile | le migliori italiane della 21a giornata di Serie A1 Ilaria Milazzo

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) Come già in più di un’occasione nel corsostagione, l’Italia mostra gli artigli in questa ventunesimaA1 di(che però non è la penultima, ma la terzultima, a causa dello spostamentoventesima al 24 marzo). Diverse, infatti, sono le prestazioni da rimarcare, ma ce n’è una che, più di tutte, va apprezzata non già per i numeri in quanto tali, ma soprattutto perché chi l’ha messa in scena ha compiuto una scelta estremamente difficile.Stiamo parlandostrana (eufemismo) serata di Giulia Gatti. La play bergamasca delLe Mura Lucca, sul campo, ha messo a segno 16 punti e 10 assist, per una doppia doppia che è base del 20 di valutazione complessiva che risulta dalle statistiche nel match finito 64-65 in casa di Battipaglia, con canestro decisivo di Treffers. Tuttavia, dopo la fine del match, il coach ...

montesacroroma : In diretta sul nostro canale YOUTUBE le finali U18 femminile!! Seconda semifinale Elite Basket-Stella Azzurra… - siciliabasket : B FEMM PLAYOFF. Eirene Ragusa ko a Patti in una serata spot per il basket femminile siciliano -… - PSGVillafranca : BASKET - ESORDIENTI FEMMINILE La spunta Dossobuono, ma che grinta le nostre queens! -