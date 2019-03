Champions | PSG-Manchester United in onda su Sky in 4K HDR

Champions League - Solskjaer : «Psg forte - ma noi vogliamo passare il turno» : TORINO - ' Quando nessuno crede più in te, è quello il momento in cui bisogna davvero dimostrare carattere. A noi non interessa scrivere la storia, noi vogliamo solo superare il turno, ed è per questo ...

Psg - Neymar : “voglio aiutare Buffon a vincere la Champions” : “Stiamo facendo dei trattamenti per accelerare il processo e siamo molto contenti dei risultati. Non vedo l’ora di tornare e fare cio’ che amo di piu’ al mondo: giocare a calcio”. Sono le dichiarazioni di Neymar, in un’intervista trasmessa sul canale YouTube “Fui Clear”. “La gente pensa che sia facile giocare in Francia ma ci sono giocatori di grande fisicita’ e non e’ ...

Champions League - aperta indagine su Manchester United-Psg : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita di Champions League tra Manchester United e Psg, successo per la squadre di Tuchel con il risultato di 0-2. Nel frattempo la Uefa ha annunciato di aver aperto un procedimento disciplinare contro il Manchester United e il Paris Saint-Germain per gli incidenti che hanno coinvolto i loro tifosi durante la partita all’Old Trafford, l’accusa è di lancio di oggetti in campo. I ...

Champions - il Manchester United crolla col Psg. E Balotelli se la ride sui social : 'Olè' : Nella serata della disfatta del Manchester United , c'è chi se la ride di gusto. È Mario Balotelli , che, da ex giocatore del Manchester City, ha sfruttato l'occasione per tornare a farsi beffe dei ...

Lo 0-2 del Psg sullo United rende l’idea della grande Champions del Napoli : Senza Cavani e Neymar Era tutto apparecchiato per la grande serata del Manchester United. La squadra che – da quando i giocatori hanno vinto la loro battaglia e hanno ottenuto lo scalpo di Mourinho – le ha vinte tutte tranne un pareggio acciuffato in extremis in casa col Burnley. I calciatori sono improvvisamente rinati con l’avvento in panchina di Solskjaer. E ieri sera gli uomini di Tuchel erano senza Cavani né Neymar. Col ...

Champions League : il PSG esce vittorioso dalla sfida contro il Manchester United : Ieri sera all'Old Trafford il Paris Saint-Germain, impegnato nella gara di andata degli ottavi di finali di Champions League e privo dei suoi gioielli di attacco, Neymar e Cavani fermi per infortunio, ha superato superato in trasferta il Manchester United per 2-0, ipotecando di fatto il passaggio del turno. Vediamo come si è evoluta la partita....Continua a leggere

Calcio - Champions League 2019 : Manchester United-PSG 0-2. Ripresa fatale ai Red Devils - ora serve l’impresa : Qualificazione ai quarti di finale della Champions League di Calcio ampiamente ipotecata da parte del PSG, che passa per 0-2 in casa del Manchester United nell’andata degli ottavi: decisiva la gran Ripresa dei transalpini, che vanno in rete al 53′ con Kimpembé ed al 60′ con Mbappé. Nel finale espulso anche Pogba, al ritorno servirà un’impresa in Francia ai Red Devils. Prima frazione che si apre senza particolari occasioni ...

Champions League – Il PSG ad un passo dalla qualificazione - Kimpembe e Mbappè mandano ko il Manchester United : Il PSG sorride a Manchester: Kimpembe e Mbappè avvicinano il club parigino ai quarti di finale di Champions League Non solo Roma: un’altra spettacolare sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha regalato emozioni uniche. Stiamo parlando della partita tra Manchester United e PSG: nonostante le assenze di Cavani e Neymar, il club francese è riuscito a mettere in difficoltà i padroni di casa, ...

VIDEO Manchester United-PSG 0-2 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Kimpembé e Mbappé sbancano l’Old Trafford : Il PSG espugna l’Old Trafford vincendo per 0-2 in casa del Manchester United nell’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio: decisivi i gol, entrambi nella ripresa, di Kimpembé al 53′ e di Mbappé al 60′. Ai Red Devils servirà un’impresa al ritorno contro i transalpini a Parigi. Di seguito le immagini delle reti del match. IL GOL DEL VANTAGGIO DI KIMPEMBE’ #ManchesterUnited 0:1 #PSG ...

Champions League - il Psg ipoteca i quarti : blitz sul campo dello United [FOTO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

LIVE Manchester United-Psg 0-0 - Champions League 2019 in DIRETTA : Mbappè guida il tridente parigino privo di Cavani e Neymar - nessuna sorpresa nell’undici inglese : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Paris Saint Germain, incontro valevole come sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019. Dopo due mesi di pausa, la massima competizione calcistica continentale per club entra finalmente nel vivo con la fase del torneo più attesa ed emozionante, quella degli scontri ad eliminazione DIRETTA. La prima serata di questa finestra regala subito agli appassionati ...

Champions - United-Psg è Pogba-Buffon. Revival Juve a Old Trafford : I bianconeri scenderanno in campo fra otto giorni contro l'Atletico Madrid ma ci sarà un assaggio di Juve già questa sera, a Old Trafford. Sì perché l'andata degli ottavi di Champions League tra ...

Probabili formazioni/ Manchester United Psg : da Pogba a Paredes - volti noti a Old Trafford - Champions League - : Probabili formazioni Manchester United Psg: quote, notizie su moduli e titolari per l'andata degli ottavi di Champions League, oggi martedì 12 febbraio.