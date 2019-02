“Mi sono svegliato e lei non c’era più” | indagato per omicidio il compagno di Angela

Luigi Di Maio : “Mi sono stufato di perdere - per questo cambiamo il M5S” : Luigi Di Maio, in un'intervista su Repubblica, commenta gli ultimi insuccessi elettorali del M5S: "Alle politiche io ho cambiato lo schema. Ho scelto i candidati per i collegi uninominali, la squadra di governo, i responsabili della campagna. Nei Comuni e nelle Regioni siamo fermi a un modello base che voglio cambiare perché mi sono stufato di perdere"Continua a leggere

Uomini e Donne - la lotta contro l’anoressia dell’ex tronista Valentina Dellari : “Mi dicevano “grassa” - sono arrivata a pesare 37 kg” : “sono passata da 4 mila follower a 60 mila e crescevano sempre di più. Tantissime ragazze mi scrivevano, mi dicevano che apparivo più grassa, così ho iniziato a fare diete, saltare i pasti, da lì in poi è stata la mia condanna”, a parlare è Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne arrivata a pesare 37 chili. Da poco la ragazza bolognese è uscita da una clinica specializzata dopo un lungo percorso per combattere ...

Milan-Empoli - Gattuso contento a metà : “Mi sono arrabbiato tantissimo. Piatek? Merito a lui - ma…” : L’allenatore rossonero ha commentato la vittoria ottenuta a San Siro contro l’Empoli, chiedendo ai suoi giocatori di non abbassare la concentrazione Terza vittoria consecutiva in campionato per il Milan, che ne fa tre anche all’Empoli grazie ad un secondo tempo perfetto. Adesso è uno solo il punto di distanza dall’Inter, impegnata domenica nella difficile trasferta di Firenze. Spada/LaPresse Una posizione di ...

Pensioni d’oro - Landini : “Mi sono rotto”. Poi racconta : “Un benzinaio mi dice : ‘Giri in auto coi nostri soldi’ e io…” : “Pensioni d’oro? Mi sono sinceramente rotto le scatole. Non c’è nulla da nascondere o da difendere. Le nostre regole sono uguali a quelle degli altri. Se poi c’è qualcuno che ha sbagliato si intervenga su quel qualcuno, ma non si facciano altre operazioni”. A dirlo, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al convegno L’Inps al servizio del Paese: quale futuro?. Landini poi ha raccontato un ...

F1 – Test Barcellona - Charles Leclerc traccia il bilancio della giornata : “Mi sono divertito parecchio” : Test Barcellona, Charles Leclerc ha vissuto una giornata ricca di soddisfazioni con la sua Ferrari al secondo giorno di Test a Montmelò “sono molto contento del bilancio di questa giornata. Nonostante alcune bandiere rosse siamo riusciti a completare il programma previsto e a percorrere 157 giri nei quali abbiamo raccolto tanti dati utili. A livello di sensazioni mi sono trovato bene da subito sulla SF90 e devo dire che mi sono ...

Taylor Mega : “Mi servirebbe un milione di euro al mese per vivere. Spendo tanti soldi - ma non sono materialista” : “Sì, mi servirebbe un milione di euro al mese per rispettare i miei standard di vita e se la gente mi critica per questo ne sono solo contenta”. Taylor Mega torna a far parlare di sé e lo fa raccontandosi nel salotto di Barbara D’Urso. L’ereditiera, ex fidanzata di Flavio Briatore ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, a Domenica Live ha parlato del suo tenore di vita affermando che “non si vergogna” ...

I Bring Me The Horizon cancellano il tour americano - Oli Sykes : “Mi sono rotto una corda vocale” : Come recita un annuncio postato sui canali social, i Bring Me The Horizon cancellano il tour americano. Alla base della decisione vi è un incidente capitato al frontman Oli Sykes, che scrive di essersi danneggiato una corda vocale: «Sarebbe l'equivalente per un calciatore di correre con una gamba rotta». Per questo motivo Sykes si dice addolorato, e addirittura riporta il parere medico secondo il quale un mancato riposo lo porterebbe a danni ...

John Travolta a Sanremo Young parla dell’incontro con Lady Diana : “Mi sono sentito un principe” : John Travolta conduttore d’eccezione a Sanremo Young con Antonella Clerici parla delle donne della sua vita John Travolta ospite di Antonella Clerici a Sanremo Young ha parlato delle donne della sua vita e della sua carriera e sorprendentemente anche di un incontro con Lady Diana. Il grande attore americano nella prima puntata del nuovo teen talent […] L'articolo John Travolta a Sanremo Young parla dell’incontro con Lady Diana: ...

Elena Santarelli in lacrime a La vita in diretta : “Mi sono commossa” : La vita in diretta: Elena Santarelli non riesce a trattenere le lacrime e chiede scusa Momento molto toccante quello dell’ospitata di Elena Santarelli nella puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 15 febbraio 2019. Nel rotocalco pomeridiano di Rai1, la showgirl ha infatti parlato del tumore cerebrale contro il quale sta lottando ormai da tempo suo figlio. E dopo un servizio mandato in onda da Francesca Fialdini, girato in un reparto ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 8-14. Fabio Conti : “Mi attendevo delle risposte che sono arrivate” : L’Italia della Pallanuoto femminile ha infilato la quinta vittoria consecutiva in Europa Cup imponendosi per 8-14 in Francia, in una gara che era diventata ininfluente a pochi minuti dal fischio d’inizio, dopo che l’Ungheria aveva ceduto in casa all’Olanda per 10-11, certificando così il primato del Setterosa. A fine partita il CT del Setterosa Fabio Conti ha parlato al sito federale. Il tecnico ha fatto i complimenti ...

Berlusconi : “Mi votano solo in 5 o 6 su cento - gli italiani sono fuori di testa” : Anni addietro lo aveva detto velatamente dei magistrati. Oggi degli italiani. Berlusconi torna in tv, a Pomeriggio 5, e mostra un’aggressività lontana dal low profile degli ultimi tempi. «Quando c’è da votare quanti votano Berlusconi? 5-6 italiani su 100. Una cosa fuori dal mondo, gli italiani sono quasi tutti fuori di testa. Si guardino allo specc...

Forum - l’ex giudice Foti : “Mi hanno mandato via in 5 minuti ma non sono neanche indagato” : l’ex giudice di Forum è stato sospeso del programma Mediaset dopo un’intercettazione della Guardia di Finanza, in cui parla con Mariolino Leonardi, avvocato arrestato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Catania su bancarotte, riciclaggio e autoriciclaggio: "La mia immagine ora è compromessa, ma sono totalmente estraneo ai fatti".Continua a leggere

Sanremo 2019 - Francesco Renga si difende dalle accuse di sessismo : “Mi sono incartato” : “Perché sono soltanto sei le donne su 24 artisti in gara?”, chiedono al direttore artistico Claudio Baglioni durante il Dopofestival. Una domanda che si ricorre da quando mesi fa fu annunciato il cast del Festival di Sanremo. Baglioni risponde spiegando che sono arrivate meno proposte femminili, un fatto statistico, niente di più. Il discorso sembrava chiuso, quando a sorpresa interviene Francesco Renga che lo interrompe e prende la parola per ...

Biathlon - Lisa Vittozzi terza a Canmore : “Mi sono fatta un regalo di compleanno perfetto” : Una giornata da incorniciare per la Norvegia a Canmore (Canada), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Le temperature glaciali hanno costretto l’organizzazione ad accorciare le due individuali in programma e il marchio scandinavo è stato evidente: tra gli uomini è stato il dominatore della stagione Johannes Boe a centrare il bersaglio grosso e tra le donne una sorprendente Tiril Eckhoff ha messo tutte in ...