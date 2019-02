Al Teatro degli Audaci Marco Capretti in ' Quando tutti dormono' fino al 9 marzo

Assisi - al Teatro degli Instabili "Totò e Vicé" : Assisi " Il 1° Marzo 2019 alle 21:15, il Piccolo teatro degli Instabili ha il piacere di ospitare uno degli spettacoli più attesi della Stagione: "Totò e Vicé" , diretto e interpretato da due Artisti ...

Pompei - esplosione artistica nell'anfiTeatro degli scavi : Pompei - Polvere da sparo e arte, presente e passato, rumori e silenzio. Tutto racchiuso nell' «Explosion Studio» ad opera dell'artista dell?artista Cai...

La protesta degli attivisti M5s contro Beppe Grillo davanti al Teatro : "Ci avete tradito" : "Ci avete tradito, Grillo si dimetta da Garante". Con tanto di cartelli un gruppo di attivisti, che fanno riferimento all'associazione del M5S del 2009, attende Beppe Grillo al teatro Brancaccio, dove il Garante terrà il suo show Insomnia. A guidare la protesta Francesca Benevento, consigliera del Municipio XII di Roma."Hanno tradito i nostri valori per le poltrone, sono diventati dei portavoce di Salvini", spiega Benevento esponendo un ...

Blue Man Group al Teatro degli Arcimboldi - sfida continua per conquistare il pubblico : Da quella saletta newyorkese con meno di trecento posti a sedere, infatti, il Blue Man s'è trasformato in un colosso dell'entertainment con spettacoli stanziali a New York, Boston, Chicago, Orlando, ...

Teatro Quirino : applausi per l'allegra eccentricità di Viktor and Viktoria e degli eccessi di Weimar : E fu così che nacquero "Viktor und Viktoria": un cabaret melodico che gioca sull'ambiguità, solleticando i pruriginosi appetiti degli ufficiali di Weimar e la curiosità di un mondo scosso dai ...

'Così impari' - Grazia Scuccimarra al Teatro degli Audaci : In 'Così impari', la Scuccimarra consegna al pubblico le sue riflessioni, le sue critiche su classe politica, mondo del lavoro, funzione del giornalismo, vita civile, scuola, consumismo. Come sempre, ...

Grazia Scuccimarra al Teatro degli Audaci dal 31 gennaio al 24 febbraio con “Così impari” : Dal 31 gennaio al 24 febbraio 2019 – Teatro degli Audaci – Via Giuseppe De Santis 29 Roma Non ci sarebbe niente da ridere con i tempi che corrono, ma con lei si ride comunque. I tempi peggiorano, così sembra, la protagonista invecchia, e non solo sembra, è così: sarà per queste circostanze che, più velocemente del solito, la Scuccimarra organizza le sue scorribande, da vera malandrina impenitente, tra visuali sospette, insospettate e ...

Nervi - al Teatro degli Emiliani lo spettacolo sulla vita dell'alpino Lodovico Portesine : Una cronaca cruda e disincantata di fatti realmente accaduti durante la II Guerra Mondiale dove gli eroismi erano dettati da disperazione e desiderio di sopravvivere. Attraverso le parole del figlio ...

Grazia Scuccimarra al Teatro degli Audaci a Roma dal 31 gennaio al 24 febbraio con lo spettacolo 'Così impari' : Coi tempi che corrono non ci sarebbe niente da ridere, ma con lei si ride comunque. Grazia Scuccimarra sarà al Teatro degli Audaci a Roma dal 31 gennaio al 24 febbraio con lo spettacolo 'Così impari'. ...

Case degli orrori : cosa sono diventati i luoghi Teatro di sangue e follia : Lo chalet di Cogne, la villetta della famiglia Misseri ad Avetrana, la casa della strage di Erba, la villetta di Novi Ligure, la casa di via della Pergola a Perugia, la villa del Circeo, l’appartamento di via Poma a Roma, la villetta di Garlasco, la villa a Portofino del giallo Francesca Vacca Agusta. Solo solo alcuni di quelli che vengono definiti «luoghi dell’orrore», luoghi che non solo sono stati teatro di orribili delitti, ma che la spinta ...

Assisi - al Teatro degli Instabili Lucia Oca e Francesco Scavo con 'La stanza dei giochi' : ... le tre Associazioni assisane hanno unito le forze per dare vita alla prima Stagione di Teatro Ragazzi di Assisi: tre spettacoli di grande qualità per bambini, ragazzi e famiglie di cui due in ...

Teatro degli Industri a Grosseto : riprendono gli incontri con gli attori : riprendono gli incontri con gli attori, al Teatro degli Industri: un'occasione per entrare in contatto con gli interpreti degli spettacoli che vanno in scena al Teatro storico di Grosseto, conoscerli e porre loro le domande su curiosità. Venerdì 11, il ridotto del Teatro ospiterà alle 18 Cochi Ponzoni, Giuseppe Pambieri, Erica ...