A sorpresa il nuovo singolo Blitz gerontoiatrico di Daniele Silvestri | risposta anziana

Alfa Romeo - sorpresa a Ginevra : in arrivo il nuovo crossover compatto : L’inedito modello a ruote alte della Casa del Biscione sfrutterà la piattaforma della Jeep Renegade Alfa Romeo potrebbe fare un grande regalo ai suoi fan svelando in anteprima mondiale sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019 (7-17 marzo) un inedito SUV compatto. La notizia è stata diffusa da Autoblog.gr e sembra essere stata confermata da una forte interna della Casa de Biscione considerata molto attendibile. Per risollevare le sorti ...

Negramaro - al via il nuovo tour : sul palco di Rimini a sorpresa anche Lele Spedicato : <3 <3 <3 The post Negramaro, al via il nuovo tour: sul palco di Rimini a sorpresa anche Lele Spedicato appeared first on News Mtv Italia.

Lele a sorpresa sul palco dei Negramaro ma nel nuovo tour lo sostituirà il fratello : 'Cosa c'è dall'altra parte, torna e dimmelo chiaramente. E adesso muovi questa cazzo di mano, rimetti a posto il nostro destino, fammi sentire come vibrano corde e palazzi, se solo mi suoni vicino': ...

A sorpresa il nuovo singolo di Alicia Keys Raise a Man lanciato durante i Grammy 2019 : audio e testo : Conduttrice della cerimonia di assegnazione dei premi, ha sorpreso tutti col suo ritorno discografico: il nuovo singolo di Alicia Keys Raise a Man è stato lanciato durante i Grammy 2019, nella notte tra il 10 e l'11 di febbraio. Mentre era impegnata nel presentare gli Oscar della musica che hanno visto trionfare tra gli altri Lady Gaga, infatti, la Keys ha fatto uscire sul mercato Raise a Man, pubblicato sulle piattaforme digitali poco dopo ...

Giusy Ferreri rivela a sorpresa il nuovo singolo “Le cose che canto” : Sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 18 gennaio “Le cose che canto”, il nuovo singolo inedito di Giusy Ferreri. “Le cose che canto è un brano che mi riempie di gioia e positività. Il ritmo energico e le sue sonorità pop fanno da cornice a un testo fresco e moderno, che parla d’amore e di natura, dell’inseguirsi delle stagioni e del fiorire delle passioni”, racconta Giusy. “Spero di trasmettere le stesse ...

Giusy Ferreri rivela a sorpresa il nuovo singolo “Le cose che canto” : Sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 18 gennaio “Le cose che canto”, il nuovo singolo inedito di Giusy Ferreri. “Le cose che canto è un brano che mi riempie di gioia e positività. Il ritmo energico e le sue sonorità pop fanno da cornice a un testo fresco e moderno, che parla d’amore e di natura, dell’inseguirsi delle stagioni e del fiorire delle passioni”, racconta Giusy. “Spero di trasmettere le stesse ...

Fedez - il nuovo singolo Holding Out For You feat. Zara Larsson. Le date degli instore : «Una sorpresa per chi parteciperà» : Esce oggi, venerdì 11 gennaio, in radio e in digitale , 'Holding Out For You', il singolo ufficiale di Fedez insieme alla popstar mondiale Zara Larsson . Il brano anticipa il nuovo attesissimo album ' ...

Daniele Silvestri torna a sorpresa con anteprima del nuovo album : Daniele Silvestri è tornato. E in grande stile, con la sua intelligente ironia e un carico di potenza elettronica. L'artista, in attesa del prossimo Festival di Sanremo, la sera di capodanno, a Reggio Emilia, ha regalato ai fan un assaggio del suo nuovo album in uscita nella primavera del 2019 per Sony. "Complimenti ignoranti" questo il titolo del brano che Silvestri ha fatto ascoltare in anteprima al pubblico poco dopo la mezzanotte ...

A sorpresa l’anteprima di Complimenti Ignoranti - il nuovo singolo di Daniele Silvestri prima di Sanremo : A sorpresa ecco svelata una piccola anteprima del nuovo singolo di Daniele Silvestri che verrà rilasciato venerdì prossimo, 11 gennaio, su tutte le piattaforme streaming, in digital download e in rotazione radiofonica. Si intitola Complimenti Ignoranti e anticipa il nuovo album dell’artista che dovrebbe uscire in primavera. Il brano è stato eseguito in anteprima da Daniele Silvestri anche durante il concerto di capodanno a Reggio Emilia il 31 ...

Daniele Silvestri torna a sorpresa con un'anteprima del nuovo album : Daniele Silvestri è tornato. E in grande stile, con la sua intelligente ironia e un carico di potenza elettronica. L'artista, in attesa del prossimo Festival di Sanremo, la sera di capodanno, a Reggio ...

Anno nuovo - meteo nuovo : la sorpresa arriva tra San Silvestro e Capodanno : Dall'ultimo giorno dell'Anno gli esperti si aspettano un impetuoso ingresso in Italia di un fronte freddo in discesa dalla...

A sorpresa il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer e la nuova versione di Lie To Me ft. Julia Michaels : I 5 Seconds Of Summer sono tornati con un grande regalo per i loro fan proprio a pochi giorni dal Natale, e lo hanno fatto con un nuovo album intitolato Meet You There Tour Live. Nello stesso giorno hanno annunciato anche una nuova versione del brano Lie To Me attraverso i loro canali social ufficiali. Lie To Me, originariamente contenuta in un altro disco, arriva questa volta in duetto con l’artista Julia Michaels, e alcune parti del brano ...

LIVE Biathlon - Sprint 10 km Nove Mesto 2018 in DIRETTA : nuovo duello Boe-Fourcade - Hofer e Windisch cercano la sorpresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Nove Mesto, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Inizia il lungo fine settimana in Repubblica Ceca, si incomincia con la 10 km riservata agli uomini e si preannuncia come sempre grande spettacolo, c’è grande attesa per l’annunciato duello tra Johannes Boe e Martin Fourcade: il norvegese ha vinto le prime due gare stagionali in questo format ma ...