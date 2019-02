La domenica specialmente in memoria di una madre

vanityfair

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Quando le mie giornate iniziavano ancora senza suonerie, erano i profumi a svegliarmi lamattina. Il ginepro amarognolo del paté di fegatini, il vapore caramellato del ragù, la vaniglia della crema. Mi alzavo, sicuro di trovare miaa stendere a mano la sfoglia. Per farne cosa, dipendeva da Pilade. Pilade sapeva che alle otto dimattina a casa mia avrebbe sempre trovato un compratore per la sua ricotta fresca. Nel frigo, il sabato, si lasciavano erbette con cui riempire, ricotta di Pilade permettendo, i ravioli che erano il vero cavallo di battaglia della mamma. Altrimenti erano lasagne, la besciamella fatta col latte denso che la Patrizia, figlia della lattaia, portava ogni sera. Male che andasse, tagliatelle – i cappelletti di carne erano per le feste comandate. Se non farciva i ravioli, la verdura finiva spesso in sformati, altra specialità della casa. Il dolce ...