Foligno | maestro mette all' angolo bimbo di colore per punizione | Guardate che

Foligno - ‘guardate quanto è brutto’ : bambino nero discriminato dal maestro. Che dice : ‘Esperimento’. Miur : ‘Verifiche’ : “Ma che brutto che è questo bambino nero! Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto? Girati, così non ti devo guardare“. Sarebbero queste le parole usate da un maestro del terzo circolo di Foligno nei confronti di un alunno di colore. Una frase che non è caduta nel vuoto ma che è finita prima nelle mani dei genitori poi sul tavolo della dirigente scolastica Ortenzia Marconi, dell’ufficio scolastico regionale e dello ...

