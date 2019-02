Isola dei Famosi 2019 | sesta puntata in diretta | Ghezzal leader | Stefano e Kaspar

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata in diretta : Stefano e Kaspar sull’Isola che non c’è : Riccardo Fogli e la moglie Karin sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il percorso dei ...

Isola dei Famosi 2019 - la sesta puntata : eliminati Giorgia Venturini e Stefano Bettarini (che rimane sull'Isola che non c'è) : Cosa è successo nella sesta puntata della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi?- L'eliminato della sesta puntata è stata Giorgia Venturini, eliminata con il 39% dei voti; Luca Vismara ha ricevuto il 31% dei voti mentre Marco Maddaloni ha ricevuto il 30% dei voti; arrivata a L'Isola che non c'è, Giorgia ha deciso di abbandonare definitivamente il programma;prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, la sesta puntata: eliminati Giorgia ...

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata in diretta : Ghezzal nuovo leader : Riccardo Fogli e la moglie Karin sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il percorso dei ...

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata in diretta : Stefano Bettarini eliminato : Riccardo Fogli e la moglie Karin sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il percorso dei ...

Isola dei Famosi 2019 - la sesta puntata : eliminati Giorgia Venturini e Stefano Bettarini : Cosa è successo nella sesta puntata della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi?- L'eliminato della sesta puntata è stata Giorgia Venturini, eliminata con il 39% dei voti; Luca Vismara ha ricevuto il 31% dei voti mentre Marco Maddaloni ha ricevuto il 30% dei voti;prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, la sesta puntata: eliminati Giorgia Venturini e Stefano Bettarini pubblicato su TVBlog.it 20 febbraio 2019 23:40.

Isola dei Famosi 2019 - la sesta puntata : Cosa è successo nella sesta puntata della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi?- L'eliminato della sesta puntata è stata Giorgia Venturini, elimianta con il 39% dei voti; Luca Vismara ha ricevuto il 31% dei voti mentre Marco Maddaloni ha ricevuto il 30% dei voti;prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, la sesta puntata pubblicato su TVBlog.it 20 febbraio 2019 23:20.

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli tranquillizzato dalla moglie Karin Trentini : "Devi stare sereno anche se escono fuori altri 15 amanti!" : Durante la sesta puntata de L'Isola dei Famosi 14, Riccardo Fogli ha incontrato la moglie Karin Trentini, dopo il polverone che si è scatenato dopo i recenti gossip riguardanti presunti tradimenti, già smentiti dalla diretta interessata. Riccardo Fogli, prima di incontrare la moglie, è stato chiamato in postazione nomination dove ha potuto vedere un filmato ricco di elogi e complimenti nei suoi riguardi.prosegui la letturaIsola dei Famosi ...

L’Isola dei Famosi - Riccardo Fogli : “Mi fido di mia moglie” : Riccardo Fogli crede alla moglie: il confronto all’Isola dei Famosi Poco fa Alessia Marcuzzi ha rivelato a Riccardo Fogli delle voci circolate sul web in questi giorni su un presunto tradimento di sua moglie. Ma il naufrago de L’Isola dei Famosi, con un sorriso sulle labbra, ha risposto seccamente alla conduttrice: “Posso mettere la mano sul fuoco su di lei…Non credo a niente…” A quel punto è entrata in palapa ...

Isola dei Famosi - la moglie di Fogli vola in Honduras per parlare del tradimento : I personaggi Famosi lo sanno: se partecipano ad un reality non possono sapere cosa succede fuori dal gioco. Lo sanno e si sono rassegnati. Ma in alcuni casi particolari (e speciali) la regola non vale e i vip vengono informati su tutto. Questo, è esattamente quello che è successo questa sera all'Isola dei Famosi. Riccardo Fogli è stato informato del presunto tradimento di sua moglie. tradimento del quale hanno parlato tutti, ma il primo a ...

Marco Maddaloni eliminato?/ Video - sotto accusa : è un manipolatore - Isola dei Famosi - : Marco Maddaloni si è lasciato alle spalle le recenti polemiche e ha sancito la pace con Stefano Bettarini. Le news dell'Isola dei Famosi 2019

Isola dei Famosi 2019 - la sesta puntata del 20 febbraio 2019 : Cosa è successo nella sesta puntata della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi?- L'eliminato della sesta puntata è stata Giorgia Venturini, elimianta con il 39% dei voti; Luca Vismara ha ricevuto il 31% dei voti mentre Marco Maddaloni ha ricevuto il 30% dei voti.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, la sesta puntata del 20 febbraio 2019 pubblicato su TVBlog.it 20 febbraio 2019 22:20.

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata in diretta : Giorgia Venturini eliminata : Soleil e Jeremias - Isola dei Famosi 2019 sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il ...

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata in diretta : Marco Maddaloni è uno stratega? : Soleil e Jeremias - Isola dei Famosi 2019 sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il ...

L'Isola dei famosi - Elena Morali si scaglia contro Soleil : 'Si sta facendo pure i granchi' : Il ciclone Soleil Sorge non passa affatto inosservato a L'Isola dei famosi 2019. In questi giorni, infatti, l'ex protagonista di Uomini e donne sta tenendo banco in spiaggia per la sua bollente storia d'amore con Jeremias Rodriguez. I due dopo un timido avvicinamento iniziale, si sono poi lasciati andare alla passione travolgente scambiandosi dei baci super-infuocati. Ma il comportamento di Soleil ha attirato non poche critiche all'esterno, tra ...