Domenica in e gli ospiti della puntata del 24 febbraio 2019 Anteprima Blogo

Domenica il "Rogo del Dusu" a Caraglio come rito propiziatorio alla primavera : LUCIO ALCIATI - Anche questo Carlevé 'd Caraj 2019 vedrà il ben augurante rogo del Cicio che impersona il truce e tirannuncolo Dusu di medievale memoria. E' bene ricordare che, grazie all'associazione ...

Venezia - imprenditore non trova nessuno per lavorare nel weekend : 'La Domenica vogliono riposare' : "La domenica devono riposarsi, devono andare al mare o in montagna, stare con le fidanzate o le mogli. Quindi nessuno accetta questo lavoro". A non trovare potenziali dipendenti questa volta è Mirko ...

Paola Caruso - a Domenica Live la presunta madre biologica : "Voglio fare il test del dna" : Una donna ha raccontato la sua storia a Barbara d'Urso e sono tante le coincidenze con quella della showgirl adottata alla...

Domenica In – Ventitreesima puntata del 17 febbraio 2019 – Arisa - Enrico Nigiotti - Simone Cristicchi - Laura Chiatti - Serena Rossi tra gli ospiti.. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventitreesima puntata del 17 febbraio 2019 – Arisa, Enrico Nigiotti, Simone Cristicchi, Laura Chiatti, Serena Rossi ...

Domenica Live - la presunta madre biologica di Paola Caruso : "Voglio fare il test del DNA" : Paola Caruso, ex valletta di Avanti un altro ormai a fine gravidanza, sta vivendo un momento particolare: non solo il padre del nascituro non vuole riconoscere il bambino, ma una donna si è fatta avanti sostenendo di essere la madre biologica della ragazza.La signora il giorno di Natale avrebbe radunato i suoi figli per dire loro: "Sono convinta che Paola Caruso della tv sia mia figlia. Io ero innamorata di un calciatore molto noto a ...

Mara Venier a 'DomenicaIn' difende Ultimo : "È l'unico ad avermi chiesto scusa per non essersi presentato in studio. Lo voglio ringraziare" : Nonostante sia già passata una settimana dalla fine del 69esimo Festival di Sanremo, le polemiche su podio e classifica dei cantanti in gara sembrano non volersi placare. Se ne parla da giorni in tv, e se ne parla ancora oggi a DomenicaIn. Ne sa qualcosa 'zia' Mara Venier, che inizia il talk-show domenicale con un primo dibattito sulle assenze dei 'Big' alla puntata in diretta dal teatro Ariston di Sanremo di domenica scorsa - puntata ...

Domenica In : gli Ospiti di Oggi pomeriggio su Rai Uno : Ospiti di questa nuova puntata di Domenica In: Enrico Nigiotti, Simone Cristicchi, Arisa, Laura Chiatti, Serena Rossi e Olivia Bertè.

Sport in tv oggi (Domenica 17 febbraio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, domenica 17 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di Sport: fari certamente puntati sullo sci alpino, che metterà in palio il titolo mondiale di slalom speciale maschile. La Coppa del Mondo di biathlon proporrà le staffette di Soldier Hollow, mentre il circuito maggiore di salto con gli sci sarà ad Oberstdorf con le donne e a Willingen con gli uomini. Il tennis ci terrà compagnia per tutta la giornata, con le finali di tre tornei al ...

Domenica c'è Juventus-Milan nel campionato femminile - voglia di rivincita per le bianconere di Rita Guarino : È tempo dello scontro al vertice nella Serie A femminile: Domenica, ore 12,30 in diretta tv su Sky Sport, al Silvio Piola di Vercelli, le campionesse in carica della Juventus Women ospitano il Milan, formazione nata nella scorsa estate. Le bianconere vogliono riprendersi la vetta della classifica ...

Domenica Live domani : gli ospiti di Barbara d’Urso del 17 febbraio : Barbara d’Urso torna domani con Domenica Live: le anticipazioni del 17 febbraio Tornerà domani, 17 febbraio Domenica Live di Barbara d’Urso, dopo lo stop della settimana scorsa, che ha visto la messa in onda di una speciale Domenica ‘Vintage’, ossia un mix dei momenti più belli di tutte le edizioni del programma. Nella puntata di Domenica Live di domani Barbara d’Urso intervisterà la presunta madre biologica di ...

Piccinini torna in tv e sceglie Sky. Domenica ospite al Club di Caressa : Sandro Piccinini torna in tv e lo fa…su Sky. Il telecronista sarà ospite per una sera a Sky Calcio Club, programma Domenicale post-posticipo condotto da Fabio Caressa.Per Piccinini si tratterà della prima uscita dopo Francia-Croazia, finale del Mondiale di Calcio raccontata in esclusiva per Mediaset lo scorso 15 luglio.prosegui la letturaPiccinini torna in tv e sceglie Sky. Domenica ospite al Club di Caressa pubblicato su TVBlog.it 16 ...

Ciclismo - il Trofeo Laigueglia in diretta tv su Rai Sport Domenica 17 febbraio : domenica 17 febbraio si disputerà la 56^ edizione del Trofeo Laigueglia, prestigiosa semiclassica ligure sulle strade della Riviera di Ponente, che avrà ancora una volta l'onore di aprire la stagione ciclistica professionisti italiana. Inserita nel calendario Uci Europe Tour (classe 1.HC ), la gara sarà anche valida come prima prova della Ciclismo Cup ed, inoltre, come lo scorso anno sarà legata al Giro dell’Appennino per il secondo Challenge ...

Domenica Live e Domenica In : chi sono gli ospiti del 17 Febbraio 2019 : Chi sono gli ospiti della prossima Domenica a Domenica Live e Domenica In? Dopo la brevissima pausa di Domenica Live della scorsa settimana, torna la gara a colpi di dati di ascolto tra Barbara d’Urso e la sua (ex?!) amica Mara Venier. Le due grandi donne della televisione italiana tornano in onda con la diretta […] L'articolo Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 17 Febbraio 2019 proviene da Gossip e Tv.