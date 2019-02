Bari | scarica rifiuti edili vicino allo stadio San Nicola | beccato e denunciato titolare

Barnier - Gb non giochi a scarica Bari le : ANSA, - BRUXELLES, 30 GEN - "Ho difficoltà ad accettare questo gioco dello scaricabarile che alcuni" in Gran Bretagna "vogliono giocare contro di noi", dal momento che la premier Theresa May "ha preso ...

Palozzi : scaricaBarile su rifiuti aggrava situazione - bisogna intervenire : Roma – “Parlare dell’emergenza rifiuti nella Roma della sindaca Raggi, e’ come sparare sulla croce rossa. In questi giorni, per l’ennesima volta, giungono impietose segnalazioni in merito al precario decoro di una citta’ che, ormai, di Capitale ha solo il degrado e l’incuria. E di questo, purtroppo, non possiamo che ringraziare il Campidoglio e l’Ama, incapaci di affrontare e risolvere un contesto ...