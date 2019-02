Atletico Madrid-Juventus | nuova bufera | l’esultanza di Simeone è shock

Atletico Madrid-Juve 2-0 - pagelle : Gimenez splende; Dybala sprecato - Ronaldo stop : Queste le pagelle dell'Atletico Madrid dopo la vittoria per 2-0 sulla Juventus nell'andata degli ottavi di Champions League al Wanda Metropolitano. Partita di ritorno in programma a Torino il 12 marzo ...

L’Atletico abbatte la Juve A Madrid finisce 2-0 - in gol Gimenez e Godin : Nel primo tempo la Var salva la Juve su un rigore inesistente, nella ripresa annulla un gol a Morata. Griezmann centra la traversa al 53’ . Il crollo bianconero nel finale

Top & flop - Atletico Madrid-Juventus : si salva solo Szczesny - male Allegri e Ronaldo : ... Szczesny, l'ex vice di Buffon alla sua prima grande partita a eliminazione diretta da titolare della Juve, sarà pronto? Potrà guardare in faccia Oblak, uno dei portieri migliori al mondo, e giocare ...

Atletico Madrid - Diego Simeone e quell’esultanza polemica : “rivolta ai tifosi della Juventus? Ecco la verità” : L’allenatore dell’Atletico Madrid ha analizzato il match vinto con la Juventus, spiegando anche l’esultanza al gol di Gimenez Arriva una sconfitta per la Juventus nell’incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri cedono 2-0 all’Atletico, subendo nella ripresa le due reti di Gimenez e Godin. Alfredo Falcone – LaPresse Un successo meritato per la squadra guidata dal Cholo ...

Champions League - Atletico Madrid Juve X-X : highlights ottavi di finale 2019 - : Sconfitta per la Juventus nell'incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri hanno perso 2-0 a Madrid contro l'Atletico. Per la squadra guidata dal Cholo Simeone le reti ...

Atletico Madrid-Juventus 2-0 - gol di Giménez e Godin : Genova - Nel match giocato alle 21 a Madrid, valido per gli ottavi di finale della Champions League, l'Atletico ha battuto la Juventus 2-0 grazie ai gol di Giménez e Godin , con deviazione decisiva di ...

Pagelle Atletico Madrid-Juventus 2-0 : tracollo bianconero - male Dybala : Pagelle Atletico MADRID JUVENTUS- Finisce 2-0 in favore dell’Atletico Madrid il match d’andata degli ottavi di finale. . Bianconeri leggermente disordinati nella prima mezz’ora, meglio nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione di gioco. Uno 0-0 ribaltato completamente nella ripresa grazie ai gol dei due centrali difensivi dell’Atletico Madrid. Prima in gol Gimenez, poi raddoppio di […] More

Atlético Madrid-Juve : 2-0. Simeone prepara la partita perfetta : Atlético Madrid-Juve: 2-0. Simeone prepara la partita perfetta Miglior partita stagionale del’Atlético Madrid proprio nel momento – finora – più importante dell’anno. L’Atlético si sbarazza della Juve con un perentorio 2-0 e dimostrando di poter competere con chiunque in Europa. Ronaldo non basta. Chiellini e Bonucci non reggono l’urto. Gli attuali detentori dell’Europa League e della Supercoppa ...

Atletico Madrid-Juventus : i bianconeri deludono e gli spagnoli trionfano per 2-0 : Questo mercoledì sera si è giocata in Spagna la sfida valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League, Atletico Madrid-Juventus. La squadra madrilena ha battuto con il punteggio di 2-0 i bianconeri al Wanda Metropolitano di Madrid, lo stadio che sarà il teatro della finale di Champions di quest'anno. Nervosismo e proteste Nel dettaglio, quella disputata al Wanda Metropolitano di Madrid era una delle partite più interessanti e ...

Atletico Madrid-Juventus 2-0 : la dura serata di Massimo Marianella : Ci sono serate che fanno male. Quella di stasera al Wanda Metropolitano ha fatto particolarmente male a Massimo Marianella telecronista di Sky Sport per Atletico Madrid-Juventus. Marianella ha detto che la Juventus ha dominato a larghi tratti, ha parlato di cuore e personalità dei bianconeri. Alessandro Del Piero, uno che ha giocato una vita intera nella Juventus, provava a correggerlo. A tenere la barra dritta sulla realtà. Da studio Andrea ...

Champions League - vittoria dell'Atletico Madrid per 2-0 : grave sconfitta per i bianconeri : Mercoledì 20 febbraio abbiamo assistito agli ultimi due match di andata degli ottavi di finale di Champions League che hanno visto lo scontro tra Atletico Madrid e Juventus e tra Schalke 04 e Manchester City. Ha sorpreso il risultato maturato allo stadio Calderon tra gli uomini di Massimiliano Allegri e la formazione guidata da Diego Simeone. Dopo un primo tempo equilibrato tra le due compagini, la ripresa ha visto una superiorità della ...

Quant’è piccola la Juve in Champions League : Allegri e CR7 travolti dall’Atletico Madrid di Simeone - di buono c’è solo il risultato : Inadeguata. Non ci sono altri termini per commentare la prestazione della Juventus allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid. Alla fine di buono c’è soltanto il risultato, che lascia aperto il discorso qualificazione. Con un passivo soltanto di 2-0, la Juventus è ancora in corsa. Ma la differenza in campo è sembrata molto più profonda: quasi una partita tra due squadre di diversa categoria. Allegri è riuscito a ...

Atletico Madrid-Juve 2-0 - Gimenez a segno al 78' e Godin all'83' : i quarti per Allegri si complicano : L'Atletico Madrid batte 2-0 la Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Decidono al 78' Gimenez e all'83' Godin. Il gol del 2-0 , Afp, Alvaro Morata, in prestito dal Chelsea, ...

L’Atletico Madrid ha battuto la Juventus 2 a 0 nella partita di andata degli ottavi di Champions League : L’Atletico Madrid ha vinto 2 a 0 contro la Juventus nella partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. L’Atletico è andato in vantaggio al 78esimo minuto con un gol di José Giménez e ha raddoppiato all’83esimo