Anche le imprese hanno un' anima E funzionano da ascensore sociale

BAnche : Cgia - -0 - 7% prestiti a imprese : VENEZIA, 16 FEB - Prosegue la contrazione dei prestiti bancari alle imprese: nell'ultimo anno , novembre 2017 su novembre 2018, gli impieghi vivi sono scesi di 4,9 miliardi di euro , -0,7%, . Negli ...

Osservatorio regionale bAnche imprese di economia e finanza di Bari nell'alleanza degli istituti meridionalisti "Contro le autonomie rafforzate che condannano il sud al ... : Aperta alle organizzazioni similari delle regioni del Sud Italia che ne condivideranno le finalità, l'alleanza produrrà ricerche e approfondimenti comuni sull'economia del Sud Italia e strategie ...

Anche 8 imprese della Liguria parteciperanno dal 16 al 19 febbraio alla 5° edizione di Beer Attraction a Rimini : Rimini, 11 febbraio 2019 " Beer Attraction cresce e si rinnova. Oltre 600 aziende, con un aumento da 7 a 10 padiglioni , Beer Attraction continua a crescere e a propiziare business. Giunta alla sua ...

Imprese : Anche Hyundai avvia la produzione locale nell'affollato mercato dell'auto birmano : Aziende come Hyundai e la giapponese Suzuki Motor contano però sulla rapida espansione dell'economia birmana per trainare le vendite in quel paese negli anni a venire. , segue, , Inn,

Protocollo Confcommercio-ENEA - Sangalli : "Passo importante Anche per valorizzare imprese" : ... nell'ambito di un evento che ha fatto il punto sul rischio inondazioni che caratterizza il nostro Paese e sull'importanza di un percorso condiviso a sostegno dell'economia del mare. Dell'accordo ha ...

I sindacati - in piazza - ritrovano l'unità contro la manovra. Con loro Anche le imprese : 'E' meglio che il governo torni indietro, perché altrimenti va a sbattere- dice il neo segretario della Cgil Landini, che aggiunge - noi siamo il cambiamento'

Dalle bAnche al lusso : quanto pesa la Francia nelle imprese italiane : MILANO - Francia e Italia sono legate da una relazione economica oltre che politica molto stretta e di antica tradizione ma che si è fatta più intensa negli anni recenti. Nel 2017 gli scambi ...

Cesena. Da Camera di Commercio e bAnche mano tesa a imprese e privati in crisi per la chiusura dell'E45. : ... lasciando tuttavia irrisolto il problema più rilevante, ovvero la circolazione dei mezzi pesanti, che rappresenta il tema focale attorno al quale ruota l'economia delle nostre aziende. Dalle ...

Autonomia - il nuovo sacco di Roma al Nord Anche i fondi per le imprese : ... lascerebbero Roma oltre 2 miliardi di euro di risorse oggi gestite dalla Cassa depositi e prestiti, una società pubblica che di fatto è un'articolazione del ministero dell'economia e di Palazzo ...

Italia sull'orlo della recessione - imprese in difficoltà Anche a inizio 2019 : ... ma gli imprenditori hanno già incominciato a fare i conti con il ritorno di un contesto recessivo per l'economia.

Anche l'Europa chiede alla Pubblica Amministrazione di saldare i conti con le imprese : Non è solo un problema italiano , e il Parlamento europeo propone delle misure per aiutare le migliaia di Pmi e startup nell'Ue che falliscono ogni anno in attesa del pagamento di crediti dovuti Anche ...