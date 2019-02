ZG | polizia cerca cotoletta gigante | chiede aiuto alla popolazione

Paura a Genova - 4 falsi allarme bomba in un’ora : la polizia cerca l’autore delle chiamate : Quattro allarme bomba a Genova in meno di un'ora: è successo la scorsa notte, quando telefonate anonime annunciavano la presenza di ordigni a Castello D'Albertis, all'ospedale Galliera, alla Stazione Brignole e in una trattoria di Genova Quezzi. Tutti si sono poi rivelati falsi. La polizia sulle tracce dell'artefice dell'allerta.Continua a leggere

Venezuela - Guaidò : polizia cerca di intimidirmi - voleva mia moglie Fabiana : "L'obiettivo è evidente e a questi funzionari dico: non oltrepassate la linea rossa", ha dichiarato Guaidò. Il comandante delle polizia Venezuelana, Carlos Alfredo Perez Ampueda, ha respinto le accuse:...

Guaido’ lascia comizio : la polizia è in casa mia - cerca mia moglie. Il parlamento europeo lo riconosce presidente del Venezuela : "In questo momento i Faes sono a nella mia casa, stanno cercando Fabiana": con queste parole Juan Guaido', il presidente del parlamento Venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha interrotto un discorso programmatico che stava pronunciando nella sede dell'Universita' di Caracas. I Faes sono le Forze di intervento speciale, l'unita' di elite della polizia Venezuelana, e Fabiana Rosales e' la moglie di Guaido'. Guaido' ha lasciato la ...

Utensili da lavoro rubati : la polizia di Stato cerca i proprietari : La polizia di Stato l'altra mattina ha sequestrato, perché provento di furto, numerose bottiglie di vino e alcuni Utensili da lavoro. Nelle ore successive i poliziotti della Squadra Volante riuscivano ...

Verona - ricercato catturato dalla polizia di Stato : ArreStato un ricercato a Verona dagli agenti di turno nel controllo delle strade del territorio e che sono così riusciti ad assicurare alla giustizia un altro delinquente. È infatti finito nella casa circondariale di Verona Montorio la scorsa notte Berki Norbert Ferenc, un uomo di venticinque anni originario della Romania sul quale pendeva un ordine di carcerazione. Ferenc è un pregiudicato che ha commesso, in passato, reati contro il patrimonio ...

Strage Louisiana - polizia cerca 21enne : 3.20 La polizia della Louisiana sta cercando un 21enne, Dakota Theriot, ritenuto responsabile della sparatoria nella quale sono rimaste uccise cinque persone. Il giovane, attualmente in fuga, aveva una relazione con una delle vittime ed è "armato e pericoloso".Dopo aver ucciso i genitori, Keith ed Elizabeth ad Ascension Parish, si sarebbe spostato in una vicina contea,Livingston Parish, dove avrebbe ucciso Billy Ernest, 43 anni e le sue due ...

"Cercasi volontari che si ubriachino". L'annuncio della polizia ottiene migliaia di candidature : Un annuncio inusuale pubblicato dal Dipartimento di polizia di Kutztown - un borgo di cinquemila abitanti in Pennsylvania - ha catturato l'attenzione e l'entusiasmo di migliaia di candidati: gli agenti sono alla ricerca di tre volontari, disposti a ubriacarsi per aiutarli ad addestrarsi nel gestire l'alcol test durante i fermi sospetti. Come si legge nel post, per essere idoneo bisogna soddisfare alcuni criteri: "Essere in buona salute tra i 25 ...

Benevento - quattro morti mentre cercavano di seminare la polizia : Da ore una Skoda con cinque uomini a bordo era stata segnalata nella giornata di ieri alle forze dell'ordine. Molti, nella provincia di Benevento, avevano sospettato che a bordo ci fossero persone malintenzionate ed avevano chiamato i centralini del pronto intervento. La segnalazione era giusta: in nottata, nei pressi di Telese Terme, piccolo comune nei pressi del Parco regionale del Matese, l'autovettura sospetta è stata intercettata ad un ...

Norvegia - moglie di milionario rapita da oltre 2 mesi : chiesto riscatto in criptovaluta. polizia cerca testimoni : È sparita lo scorso 31 ottobre, ma solo oggi la Polizia ha diffuso la notizia: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, moglie di uno degli uomini più ricchi della Norvegia, è stata rapita. La donna, 68 anni, è scomparsa dalla sua casa di Akershus, vicino Oslo, dove vive insieme al marito Tom Hagen, magnate dell’energia con un vasto patrimonio immobiliare e con una ricchezza stimata di 1,7 miliardi di corone (200 milioni di dollari), secondo il sito ...

La polizia brasiliana cerca Cesare Battisti nelle ambasciate : La polizia federale brasiliana sta cercando Cesare Battisti nelle ambasciate. In particolare, secondo i media brasiliani, avrebbe già bussato alla porta di due rappresentanze estere: Venezuela e ...

Incidente a Firenze : danneggia colonna del Corridoio Vasariano - automobilista ricercato dalla polizia : Incidente nella notte a Firenze: un’auto è finita contro una colonna del Corridoio Vasariano all’altezza di Ponte Vecchio danneggiandola gravemente. L’automobilista è ricercato dalla polizia e dai vigili urbani che stanno visionando le telecamere di sorveglianza. L'articolo Incidente a Firenze: danneggia colonna del Corridoio Vasariano, automobilista ricercato dalla polizia sembra essere il primo su Meteo Web.

Silvia Romano è viva - la polizia : «È ancora in Kenya». La ricerca continua a un mese dal rapimento : Silvia Romano potrebbe essere ancora in Kenya: la speranza per la giovane volontaria italiana rapita nel Paese africano proviene dalle ultime dichiarazioni del comandante della polizia regionale...

Allerta terrorismo all'aeroporto di Stoccarda - la polizia cerca 4 sospetti : E' stato violato il sistema di sicurezza all'aeroporto di Stoccarda e si cercano quattro persone. Lo riferisce la Dpa, che cita fonti secondo le quali è possibile che ci sia una matrice terroristica ...

Cesare Battisti latitante - polizia lo cerca a San Paolo/ L'ambasciatore in Brasile : "Aspettiamo buone notizie" : Cesare Battisti latitante, polizia lo cerca a San Paolo: falliti due tentativi di arrestarlo. L'ambasciatore in Brasile: "Aspettiamo buone notizie".