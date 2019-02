Manuel Bortuzzo - il video dalla clinica : «Sto sempre meglio - inizio l'allenamento» : A 15 giorni dal suo ferimento ha lasciato l'ospedale San Camillo ed è stato trasferito alla Fondazione Santa Lucia, sempre a Roma, nel centro specializzato nella neuroriabilitazione....

Manuel Bortuzzo - parla il nuotatore fuori dall’ospedale : “Ora inizia l’allenamento. Grazie a tutti per il sostegno” : Manuel Bortuzzo ha concluso il percorso in terapia intensiva e ha lasciato l’ospedale San Camillo di Roma. Il giovane nuotatore, colpito in una sparatoria fuori da un pub nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, ha pubblicato un videomessaggio dalla Fondazione Santa Lucia, dove inizierà la neuroriabilitazione. “Darò tutto quello che ho per tornare il prima possibile, perché qui ci voglio rimanere poco. Come potete vedere, sto sempre ...

