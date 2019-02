GF Val Casies – Trionfa il russo Alexey Chervotkin nello sprint

sportfair

: RT @ComitatoFVG: Michael Galassi a 4 secondi dal podio dopo i 42 km della Gran Fondo Val Casies - FISI FVG - MasashiKohmura : RT @ComitatoFVG: Michael Galassi a 4 secondi dal podio dopo i 42 km della Gran Fondo Val Casies - FISI FVG - ComitatoFVG : Michael Galassi a 4 secondi dal podio dopo i 42 km della Gran Fondo Val Casies - FISI FVG - MasashiKohmura : RT @Ski_Nordik: VAL CASIES TERRA DEL SOLE E DELLA NEVE - KOWALCZYK E KARDIN INARRESTABILI ALLA GRAN FONDO - -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Gran Fondo Valoggi in tecnica libera in Alto Adige. Vittoria delsul finnico Heikkinen nel 42 km. Tra le donne Riitta-Liisa Roponen si prepara al meglio per Seefeld. Nel percorso di 30 km trionfi di Barbara Jezersek e Clemens Blassnig Pare che alle granfondo sia cambiato l’andazzo. Solitamente la tecnica di far fare ‘da lepre’ a chi precede paga, e rimanendo acquattati per lunghi tratti della gara si riesce a preservare le proprie energie per il rush finale, spesso vincente. Negli ultimi tempi, invece, viste anche le evoluzioni negli allenamenti ‘long distance’, chi comanda per lunghi tratti il gruppo riesce pure a portarsi a casa la vittoria. E così è accaduto anche oggi alla 36.a edizione della Gran Fondo Valin Alto Adige – prova Euroloppet e Gran Fondo Master Tour, conclusasi con la competizione in tecnica libera, vinta dalargento ...