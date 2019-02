Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi | basket | stasera la semifinale di coppa

Basket - Serie A : Esposito si dimette - addio al Banco di Sardegna per motivi personali : TORINO - " La Dinamo Banco di Sardegna comunica che nella giornata di oggi, per ragioni personali e indipendenti dal progetto sportivo, Vincenzo Esposito ha dato le dimissioni dalla guida tecnica ...

Basket Serie A : Esposito lascia il Banco di Sardegna per motivi personali : ROMA - Vincenzo Esposito ha deciso di dimettersi dal ruolo di allenatore della Dinamo Banco di Sardegna Sassari . Il tecnico ha preso la decisione per motivi personali e ha comunicato le dimissioni ...

Unipol vende Unipol Banca a Bper per 220 milioni. All’istituto emiliano anche il 100% del Banco di Sardegna : Il gruppo Unipol ha ceduto a Bper, di cui possiede il 15%, il 100% di Unipol Banca per 220 milioni di euro. Secondo l’ad Carlo Cimbri l’operazione “cambia radicalmente la posizione di rischio di Unipol” perché fino a quando la Banca era nel perimetro del gruppo Unipol sarebbe stata “costretta a metterci i soldi” nel caso in cui, anche a seguito delle richieste del regolatore, ci fosse stata l’esigenza di ...

Bper rileva 49% Banco Sardegna : ANSA, - MILANO, 8 FEB - Bper ha acquistato dalla Fondazione Banco di Sardegna il 49% del capitale del Banco di Sardegna non ancora in suo possesso. Il pagamento, si legge in una nota, avviene ...

BPER in pole nel FTSE MIB dopo acquisto Unipol Banca e Banco Sardegna : Effervescente BPER , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,57%. A dare linfa alle azioni dell'istituto modenese sono importanti operazioni strategiche annunciate dalla Banca prima ...