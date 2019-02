Mercato auto | nel 2019 le vendite europee partono male | a gennaio -4 | 6%

Imprese : anche Hyundai avvia la produzione locale nell'affollato Mercato dell'auto birmano : Aziende come Hyundai e la giapponese Suzuki Motor contano però sulla rapida espansione dell'economia birmana per trainare le vendite in quel paese negli anni a venire. , segue, , Inn,

Mercato auto Germania - locomotiva tedesca rallenta : nel 2018 solo +1 - 5%. Minimo ultimi 5 anni : BERLINO - Dopo gli anni di boom, la locomotiva tedesca rallenta - nel 2017 e nel 2016 il Pil era al 2,2% - anche se il dato odierno conferma una crescita positiva per la nona volta di seguito dal 2010.

Le Auto Volanti saranno realtà entro 20 anni : “tecnologie pronte - sarà un nuovo Mercato da 1.500 miliardi di dollari” : L’accelerazione di investimenti nella costruzione di Auto Volanti e la tecnologia per sostenerla potrebbero creare un nuovo mercato da 1.500 miliardi di dollari entro il 2040. Lo dice uno studio del Morgan Stanley Research rivolto agli investitori, secondo il quale le macchine del futuro diventeranno realtà nei prossimi vent’anni. “L’unione tra alta tecnologia e macchine in grado di volare può aprire nuovi scenari nel ...

Crisci - Unrae - : stime Mercato auto 2019 in calo del 3-4% : Milano, 5 feb., askanews, - Al -7,5% registrato dal mercato dell'auto in Italia a gennaio 'bisogna dare il giusto peso perché spesso a gennaio c'è qualche travaso o anticipazione di immatricolazione ...

Mercato auto - vendite in salita in Italia : -7 - 5% a gennaio. Quelle a benzina superano le diesel : prima volta dal 2003 : TORINO - Parte con il segno meno il Mercato dell' auto del 2019. in Italia, nel mese di gennaio 2019 sono state immatricolate 164.864 vetture, in calo del 7,55% rispetto a gennaio 2018, quando erano ...

Mercato auto - vendite giù a gennaio : immatricolazioni in calo del 7 - 55%. Il Gruppo Fca arretra del 21 - 6 per cento : Il 2019 del Mercato auto inizia con il segno meno. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture, a gennaio le immatricolazioni sono state 164.864, in calo del 7,55 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. A calare è anche il Mercato dell’usato: i 377.787 trasferimenti di proprietà sono il 3,69% in meno rispetto a un anno fa. Il volume globale delle vendite (542.651 autovetture) ha dunque interessato per il 30,38% auto nuove e per ...

Perché è in panne il Mercato italiano dell'auto : Roma, 1 feb., askanews, - Incertezza. Sulle tecnologie che cambiano e anche sull'andamento dell'economia. E il mercato italiano delle quattro ruote è già in panne. 'Comincia male il 2019 per il mercato automobilistico italiano', afferma infatti il Csp commentando i dati diffusi oggi dal ...

L’incerto futuro del Mercato automobilistico : Il calo delle vendite in Cina e una crisi generale hanno messo in dubbio il futuro di molte aziende, che ora stanno reagendo tagliando i costi e alleandosi

Paura a Trino : auto in fiamme - evacuato superMercato : Immagine di repertorio, Attimi di Paura, venerdì mattina, a Trino. Un'automobile ha preso fuoco. Immediato intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli. Il fumo è entrato nel ...

Brexit - con il no deal a rischio Mercato dell’auto e occupazione. Ecco i numeri : Oltre a quelle britanniche e alle compagnie con dislocamenti in UK, il travagliato percorso verso la Brexit sta facendo tremare l’industria europea dell’auto: più o meno tutti i costruttori, a seconda delle loro quote di esportazione in Gran Bretagna, potrebbero subire delle ingenti perdite economiche. Euler-Hermes – compagnia di assicurazione del credito del gruppo Allianz – ha stilato una classifica che tiene conto dei cali delle esportazioni ...

Auto - il Mercato locale trainato da Suv e motori a metano : Suv e metano saranno le voci trainanti del mercato dell'Auto ravennate anche nel 2019, la prima si inserisce in un solco ormai consolidato a livello nazionale mentre la seconda è più specifica del ...